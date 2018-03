Cisterna di Latina | Alessia e Martina Capasso sono morte subito dopo il ferimento della

Strage Cisterna di Latina/ Le bambine potevano essere salvate? (Quarto Grado) : Strage di Cisterna di Latina: continuano le indagini sull'omicidio-suicidio di Luigi Capasso. Antonietta Gargiulo "doveva" sopravvivere? Il caso a Quarto Grado. (Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:17:00 GMT)

Quarto Grado - anticipazioni 16 marzo : la strage di Cisterna di Latina in prima piano : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Quarto Grado: anticipazioni puntata di oggi 16 marzo "Ho paura, non voglio vederlo" ...

“In quel momento le due bambine…”. Omicidio Cisterna di Latina - il dubbio atroce su Alessia e Martina - uccise dal padre carabiniere : Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno preso il coraggio a quattro mani. Sono andati in ospedale e hanno comunicato Antonietta Gargiulo che le sue bambine erano state uccise. Una storia che lascia strascichi pesanti e che, per molti, continua ad essere incomprensibile. L’arma rivolta dall’uomo verso il suo sangue, la moglie raggiunta da tre proiettili, colpita forse di proposito in zone non letali, come se il progetto di Lugi Capasso ...

Chi l'ha visto - anticipazioni 14 marzo 2018 : Alessandro Neri e la strage di Cisterna di Latina - info streaming : CHI l'ha visto, DIRETTA streaming E REPLICA " In riferimento alla visione in streaming della nuova puntata di Chi l'ha visto di stasera, ricordiamo che su Rai.Tv sarà possibile vedere la 'diretta' ...

Antonietta Gargiulo - strage Cisterna di Latina/ La terapeuta - "Non si deve recriminare nulla" (Chi l'ha visto) : Antonietta Gargiulo è fuori pericolo, ma dovrà iniziare un lungo percorso di riabilitazione psicofisica. Gli approfondimenti sul caso di Cisterna di Latina a Chi l'ha visto. (Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 12:52:00 GMT)

Chi l'ha visto? la morte di Alessandro Neri e la strage di Cisterna di Latina : anticipazioni 14 marzo : Il programma può essere seguito anche in diretta streaming da smartphone, tablet e pc su raiplay.it/dirette/rai3 e on demand sempre su RaiPlay . Chi l'ha visto? anticipazioni mercoledì 14 marzo ...

Volley : Superlega - #Accendiamoilrispetto - i giocatori di Latina a Cisterna : Latina -Quarto appuntamento nelle scuole della provincia pontina per i giocatori della Taiwan Excellence Latina che hanno fatto visita al Campus dei Licei Ramadù di Cisterna di Latina nell'ambito ...

Strage di Cisterna di Latina : fischi e urla al funerale Video : Strazianti i #funerali di Alessia e Martina Capasso, le due sorelline uccise a #Cisterna di Latina dal padre carabiniere. I feretri bianchi sono stati accolti da un interminabile applauso lungo la navata della chiesa, tra la commozione generale. Sono state liberate anche due colombe bianche, in segno di purezza, la stessa che connotava due giovani vite, spezzate per sempre dal loro stesso sangue, un padre folle che il parroco ha nominato durante ...

Strage di Cisterna di Latina : fischi e urla al funerale : Strazianti i #funerali di Alessia e Martina Capasso, le due sorelline uccise a #Cisterna di Latina dal padre carabiniere . I feretri bianchi sono stati accolti da un interminabile applauso lungo la ...

Funerali Alessia e Martina - Cisterna di Latina/ Prete contestato - i tanti perché nella sua omelia : Antonietta Gargiulo è stata informata della morte delle 2 figlie, la "vendetta" del marito Luigi Capasso. Non ci sarà oggi al funerale di Alessia e Martina. "Preghiamo per il padre"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 16:42:00 GMT)

A Cisterna di Latina i funerali delle due bambine uccise dal padre - : Circa 15 mila persone per l'ultimo saluto alle bimbe di 8 e 14 anni: il 28 febbraio il carabiniere Luigi Capasso le ha uccise dopo aver sparato alla moglie e prima di suicidarsi. La donna ha pregato ...

A Cisterna di Latina i funerali delle due bambine uccise dal padre : A Cisterna di Latina i funerali delle due bambine uccise dal padre Circa 15 mila persone per l'ultimo saluto alle bimbe di 8 e 14 anni: il 28 febbraio il carabiniere Luigi Capasso le ha uccise dopo aver sparato alla moglie e prima di suicidarsi. La donna ha pregato in ospedale. Il prete: "Preghiamo pure per il padre". ...

Cisterna di Latina : folla e commozione ai funerali di Alessia e Martina : La mamma delle bambine, ancora in ospedale, dopo una profonda sedazione ha saputo ieri della morte delle figlie uccise dal padre dopo averla ferita gravemente -

Cisterna di Latina - funerali Alessia e Martina/ Fratelli di Antonietta : “più soli”. Prete prega per il padre : Antonietta Gargiulo è stata informata della morte delle 2 figlie, la "vendetta" del marito Luigi Capasso. Non ci sarà oggi al funerale di Alessia e Martina. "Preghiamo per il padre"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:20:00 GMT)