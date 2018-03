Chi sarà il prossimo a essere cacciato da Trump?

Ballando con le stelle 2018/ Cast e diretta 17 marzo : Silvan ballerino per una notte - Chi sarà eliminato? : Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 17 marzo, in prima serata su Raiuno, con la seconda puntata: Silvan è il ballerino per una notte, quale coppia sarà eliminata?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Martina : "Se Mattarella ci Chiama Pd non sarà indifferente" : Il segretario reggente del Pd, l'ex ministro Maurizio Martina , manda segnali al Quirinale per gli scenari post voto e per la formazione di un nuovo governo. Intervenendo al Tg3, Martina spiega la ...

Carceri - ok del governo alla riforma : più misure alternative a Chi studia e lavora. Orlando : “Non ci sarà alcun ladro in più” : Il governo ha approvato la riforma dell’ordinamento penitenziario. La decisione, dopo molti rinvii soprattutto durante la campagna elettorale, è arrivata dal consiglio dei ministri. Il provvedimento estenderà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Il testo ora dovrà tornare alle commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio. “Non è uno svuotaCarceri” ha detto il ministro della Giustizia ...

Loredana Lecciso “arChivia” Al Bano / Sarà Maria Maddalena in teatro - le prove del balletto classico a Lecce : Loredana Lecciso “archivia” Al Bano Carrisi per il teatro: Sarà Maria Maddalena, le prove del balletto classico a Lecce continuano anche due ore al giorno, tutti i dettagli.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 18:59:00 GMT)

Da Biondo a Irama - Einar e Carmen Chi sarà al serale di Amici di Maria De Filippi per i concorrenti : la classifica : Al serale di Amici di Maria De Filippi dovrebbe assolutamente esserci la cantante Carmen, almeno stando ai parerei dei ragazzi del programma che collocano proprio lei al primo posto della loro classifica. La produzione di Amici, ha chiesto ai cantanti e ai ballerini i nomi dei talenti che a loro avviso dovrebbero accedere alla prossima fase del programma. I ragazzi sono stati consultati singolarmente e non hanno quindi potuto influenzarsi a ...

Riki Riccardo Marcuzzo innamorato : Chi è la fidanzata Sara : Chi è la fidanzata di Riki, Riccardo Marcuzzo? Sara Dopo il successo Riki ha trovato anche l’amore. Riccardo Marcuzzo, diventato famoso grazie ad Amici, ha una nuova fidanzata: la giovane Sara. I due si frequentano in gran segreto da due mesi e sono venuti allo scoperto grazie ad alcuni selfie postati sui rispettivi social network. […] L'articolo Riki Riccardo Marcuzzo innamorato: chi è la fidanzata Sara proviene da Gossip e Tv.

Juventus - sorteggio Chiampions. Nedved : “con il Real sarà durissima” : “Le difficoltà saranno enormi, ma su due partite abbiamo qualche chance in più”. Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, commenta così ai microfoni di Mediaset Premium il sorteggio Champions che nei quarti opporra’ i bianconeri al Real Madrid, riedizione della finale dello scorso anno. “Saranno due partite difficili – aggiunge il dirigente juventino – e abbiamo due squalificati, ma si comincia sempre ...

Pd sconfitto? “Ci sarà tempo per analizzare” : De Luca Junior festeggia il seggio al discopub. E Alfieri sfotte Chi l’ha battuto : Nonostante il risultato a dir poco disastroso del Partito Democratico in Campania alle ultime elezioni politiche, Piero De Luca, figlio del governare Vincenzo De Luca, riunisce i fedelissimi in un locale di Salerno per festeggiare l’elezione alla Camera dei Deputati (grazie al proporzionale, visto che non ce l’aveva fatta all’uninominale). Grandi assenti il padre e il fratello Roberto. Tra selfie e abbracci De Luca Junior ringrazia i ...

SlovacChia - Pellegrini sarà premier dopo dimissioni di Fico : Cambio al vertice del governo slovacco dopo l'uccisione del giornalista Kuciak che indagava su presunti rapporti tra 'Ndrangheta e istituzioni

Sanremo Young - la finalissima/ Diretta e ospiti : Chi sarà il vincitore tra Raffaele - Leonardo - Luna ed Elena? : Sanremo Young, la finalissima oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 08:00:00 GMT)

Chiara seduce Marco - Anna sarà gelosissima! : Scongiurata l'ipotesi di dover dire addio al prete, scopriamo le anticipazioni di Don Matteo 11 sulla decima puntata del 22 marzo 2018: la trama della nuova stagione proseguirà con colpi di scena da non perdere, inoltre scopriremo anche come proseguirà la storia d'amore tra Anna e Marco. Eh sì, il Capitano e il PM alla fine dovranno arrendersi ai sentimenti che sono nati dentro di loro e che li hanno avvicinati sempre di più. Giovedì 22 marzo ...

Previsioni Meteo - il meteorologo dell’Aeronautica militare fa Chiarezza : “Burian? Sarà semplicemente instabilità marzolina” : “L’Italia a partire dall’inizio della prossima settimana Sarà interessata da un ritorno di temperature più rigide di quelle che stiamo sperimentando in questi giorni, con possibili nevicate a quote collinari e non in pianura. Le caratteristiche del tempo atmosferico saranno quindi quelle della tipica instabilità del tardo inverno-inizio primavera”. A rassicurare sul temibile ritorno del Burian, l’ondata di gelo ...

Toys 'R' Us Chiude i suoi negozi in Usa : 33mila dipendenti saranno licenziati : Toys 'R' Us ha comunicato ai suoi dipendenti che chiuderà tutti i suoi negozi di giocattoli. La notizia, anticipata dal Wall Street Journal, è stata ufficializzata da una nota diffusa dall'azienda. La ...