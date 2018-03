Chelsea | Luis Enrique sempre il pole per il futuro

Chelsea - si avvicina Luis Enrique : Nonostante la fiducia a tempo confermata ieri ad Antonio Conte , il Chelsea continua a lavorare per portare sulla panchina dei blues Luis Enrique . Secondo Sport , all'ex allenatore della Roma è stato offerto un contratto di due anni e mezzo , col catalano che è molto vicino ad accettare.

'Luis Enrique a un passo dal Chelsea' : LONDRA - Luis Enrique a un passo dal Chelsea . L'esonero di Antonio Conte sarebbe questione di ore, secondo il sito spagnolo Sport.es , e in pole position come suo successore ci sarebbe l'ex tecnico di Roma e Barca . La sconfitta contro il Watford per 4-1 sarebbe stata solo l'ultima goccia: Conte sempre più in bilico. I ...

