C' era una volta il laghetto nel parco di San Giovanni a Teduccio

Amici - Maria De Filippi legge una lettera in studio ed Einar scoppia in lacrime : 'Ecco a chi è indirizzata...' : lacrime in diretta ad Amici . Nel corso della puntata in onda oggi pomeriggio Maria De Filippi legge le lettere scritte dai ragazzi in cui raccontano se stessi e parlano del serale. La prima è quella ...

Wagner Moura dopo Narcos alla regia di Marighella - dal film dell’ex Pablo Escobar nascerà una serie tv : Wagner Moura dopo Narcos ha debuttato come regista di un progetto controverso, che gli sta riservando molte critiche ma anche grandi soddisfazioni. L'iconico interprete di Pablo Escobar nelle prime due stagioni della serie Netflix, che tornerà entro l'anno con la quarta stagione dal cast completamente rinnovato, è rapidamente uscito da quel ruolo ingombrante per calarsi in altri panni. Nello specifico, quelli di regista. L'attore ...

Parto record a Cesena : mamma colpita da aneurisma dà alla luce una bimba prima dell’operazione : Ha Partorito la sua piccola nel reParto di Neurochirurgia dell'Ospedale 'Bufalini' di Cesena pochi istanti prima che i chirurghi la operassero per un gravissimo aneurisma cerebrale. Protagonista della vicenda, avvenuta qualche mese fa e coronata con il lieto fine, una giovane donna ravennate.Continua a leggere

'Dal funerale annunciato a una seconda vita : questa è la Juventus' : TORINO - 'Come passare da un funerale annunciato a una seconda vita' . Riassume così la stagioe vissuta fin qui dalla Juventus il giornale spagnolo 'As', che in un'analisi del prossimo doppio quarto ...

Oltre la notte - una "giustiziera" " La recensione : È il racconto di un lutto e di una frustrazione che la macchina da presa, prevalentemente in spalla, rappresenta nel suo moto convulsivo in termini quasi di cronaca: pietrificata e confusa. Il dramma ...

Non sei più mio padre di Eva Cantarella : nessuna cultura si è generata da se stessa : “Fa’ il soldato, monta la guardia, provvedi a te stesso con il tuo salario. Tuo padre lascialo vivere. E visto che sei bellicoso, volatene a combattere in tracia” ? “Gli uccelli” Aristofane, vv. 1360 – 1369 “Non sei più mio padre” di Eva Cantarella, edito Feltrinelli nel 2015, è un volume che nasce per […]

VINCENZO SALEMME / ‘Una festa esagerata’ in cui ci sarà molto da ridere (Verissimo) : VINCENZO SALEMME al cinema dal prossimo 22 marzo con il nuovo film Una festa esagerata, rielaborazione di una sua recente commedia teatrale. Anticipazioni e news.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:50:00 GMT)

Assalto a Reggio Calabria : uccisa una donna mentre era in auto con il suo amante - sorvegliato speciale di 'Ndrangheta : E' stata freddata con colpi di pistola alla testa sparati da più persone. Lui, solo ferito, è vicino agli ambienti della cosca Tegano. Indaga la polizia

Sei mai stata sulla luna - film stasera in tv 20 marzo : trama - curiosità - streaming : Sei mai stata sulla luna? è il film stasera in tv martedì 20 marzo 2018 in onda in prima serata su Rai 1. La commedia di Paolo Genovese ha come protagonisti Raul Bova, Sabrina Impacciatore, Nino Frassica e Neri Marcorè. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Sei mai stata sulla luna, film stasera in tv: scheda DATA USCITA: 22 gennaio ...