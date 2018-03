Centrodestra allo sbando | Fi nell' angolo

[Il retroscena] La grande paura del Def allontana il nuovo governo. Centrodestra e M5S vogliono dare la colpa Gentiloni : Sarà Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia dimissionario appena eletto alla Camera dei deputati nel difficile collegio di Siena, a firmare un nuovo piano economico-finanziario del Paese che, ...

Elezioni 2018 - Centrodestra oltre il 50 per cento a Varallo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Politica > Elezioni 2018, centrodestra ...

M5S : sarà ballottaggio con Centrodestra : 22.25 "Siamo a 10 giorni dal voto e ormai è chiaro: il 4 marzo ci sarà un ballottaggio tra noi e i partiti del centrodestra che hanno rubato il futuro ai giovani e ai meno giovani italiani". Così il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Di Maio. "Il Pd è fuori combattimento e, anzi,Renzi fa la campagna per il M5S raccontando a tutti che abbiamo restituito 23 mln di euro di stipendi". E a proposito dell'inchiesta di Napoli: "La Campania ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Vincitore urne? Stallo senza maggioranza ‘batte’ il Centrodestra : Sondaggi politici elettorali, verso le Elezioni 2018: analisi sulla campagna elettorale, coalizioni con centrodestra al 38%. Le intenzioni di voto sulle altre coalizioni nazionali(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 13:40:00 GMT)

Secondo Vassallo e 'Repubblica' nel collegio della Camera il Centrodestra è avanti : ... servendosi di una simulazione elaborata dal professor Salvatore Vassallo, ordinario di Scienza Politica all'Università di Bologna, fotografa i rapporti di forza tra i tre principali poli in tutti i ...

[Il retroscena] L'ex tronista sbianchettata - il giallo dell'ex ministra e altri disastri. La rivolta dopo le candidature del Centrodestra : Matteo Salvini corre in cinque collegi, il massimo consentito dalla legge. Giorgia Meloni idem. I forzisti, senza il loro leader in campo, hanno fatto meno ricorso alle pluricandidature. Nonostante ...

Lazio - stallo nel Centrodestra Video : Cercasi candidato disperatamente. Potrebbe essere questo l’annuncio potenziale del Centrodestra che nel Lazio, a pochi mesi dal fatidico election day, non ha ancora trovato la quadra intorno al nome del candidato futuro governatore. Certo a complicare il tutto ci si è messa l’ostinazione di Sergio Pirozzi [Video], sindaco di Amatrice, che si è buttato nella mischia facendo orecchie da mercante rispetto agli ordini di scuderia. La sua ...

Un milanese a Roma. La candidatura di Parisi nel Lazio rivela lo stallo del Centrodestra : La sensazione è che la coalizione di centrodestra, frettolosamente data per vincente, sia in una situazione di stallo, perché non è più (da tempo) una coalizione politica, ma un accrocco per prendere ...

Renzi : Centrodestra è guidato dai populisti - il voto per loro allontana dall'Europa : Discorso del segretario dem sugli Stati Uniti d'Europa. Ai moderati di destra dice: 'Volete davvero dare la golden share al pupillo di Marine Le Pen, Matteo Salvini?'

Centrodestra - patto a quattro : Berlusconi firma l'intesa con i centristi. Ma nel Lazio è stallo : 'Eravamo certi che il presidente Berlusconi avrebbe riconosciuto la dignità e l'importanza dell'Udc-Noi con l'Italia. Saremo il cuore liberale e Democratico cristiano della coalizione di centro destra'...

L'assessore Vassallo verso le dimissioni : 'Stiamo lavorando a un gruppo di Centrodestra' : "Nessuna dimissione, nei prossimi giorni: dovrò prima rapportarmi con il mio gruppo, con il quale siamo in fase di preparazione per le prossime amministrative". Ormai non è più un mistero la voce ...

Pensioni 2018 : Quota100 - uscita a 58 anni - ipotesi allo studio del Centrodestra Video : Sgravi fiscali, riduzione della burocrazia, più sicurezza per tutti, controllo dell'immigrazione, introduzione della flat tax, più flessibilita' in uscita e abolizione della precedente Riforma Fornero; sono questi i punti cardine sui quali il centrodestra starebbe lavorando in vista delle prossime elezioni politiche. Come riportato da Il Sole 24 Ore, infatti, il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini [Video]avrebbe gia' un nuovo ...

