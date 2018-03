Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto - 10eLotto - 17 marzo : i numeri vinCenti! Video (conc 33/2018) : Estrazione del Lotto e SuperenaLotto di oggi 17 marzo: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.33/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:10:00 GMT)

'Cen'è per tutti' - in libreria le ricette per ospiti numerosi : Avvertenza d'obbligo. Qui parliamo di ricette non per 'cuochi solitari' né per chi nel piatto mette porzioni da Nouvelle Cousine. Piuttosto per chi ama fare da mangiare per tanti e che attorno al ...

Milano-Sanremo 2018 - lo Squalo arriva da solo! Trionfo epico per VinCenzo Nibali - sempre più nel mito! : Due volte il Giro d’Italia, un Tour de France, una Vuelta di Spagna, due Giri di Lombardia: arriva un’altra perla per uno dei corridori italiani più forti della storia di questo sport. Vincenzo Nibali con un’azione da fenomeno va a prendersi la Milano-Sanremo 2018: scatto impressionante sul Poggio, cavalcata solitaria verso l’arrivo di Via Roma. Da 12 anni, dalla vittoria di Pozzato, l’Italia non riusciva ad imporsi ...

Renato Brunetta : 'Matteo Salvini basta strappi - condivisione o salta tutto. E per essere leader del Centrodestra...' : 'C'è una totale determinazione nell'accompagnare Matteo Salvini verso la guida del governo. Siamo tutti con lui'. Ma, avverte Renato Brunetta in una intervista a La Stampa , 'sulla base del programma ...

Pd - Cuperlo : “Consultare gli iscritti con un referendum? Idea giusta e convinCente in qualunque caso” : “Se al termine delle consultazioni del Capo dello Stato, chi ha vinto le elezioni, è in grado di dar vita ad una maggioranza ne prenderemo atto, altrimenti vedremo cosa proporrà il Presidente della Repubblica e se ci fosse un appello rivolto a tutte le forze politiche a fronte di uno stallo della situazione, che la nostra linea non può essere quella di un’Aventino”. Così Gianni Cuperlo chiude l’assemblea di ...

Le regole del delitto perfetto 4×15 svela il nuovo morto - ma non convince fino in fondo (reCensione) : Attenzione! Contiene spoiler sulla trama de Le regole del delitto perfetto 4x15, finale della quarta stagione della serie. Siamo arrivati anche questa volta alla resa dei conti: How to Get Away With Murder ha chiuso un'altra stagione con un altro episodio al quale, come sempre, era affidato il difficile compito di tirare le fila del discorso preparando il terreno per una potenziale nuova stagione. Missione riuscita? Più no che sì, se volete ...

Perugia - i commercialisti al Centro Congresso Capitini : I lavori saranno aperti in diretta streaming da Milano da Marcella Caradonna , Presidente ODCEC Milano, e da Massimo Miani , Presidente CNDCEC, collegati con Perugia e con più di 100 sedi di Ordini ...

Moss ReCensione - una fiaba delicata e coraggiosa per PlayStation VR : Sony ha recentemente arricchito il proprio catalogo per PlayStation VR, il visore per la realtà aumentata del colosso elettronico giapponese, con Moss, un titolo action adventure sviluppato dai ragazzi di Polyarc, una fiaba intensa e delicata pronta a stupirvi e a mettervi nei panni di un’entità che dovrà condurre una topina impavida in un’incredibile avventura. C'era una volta La storia di Moss è raccontata al giocatore da una narratrice ...

L'incubo di un operaio : arrestato per uno scambio di persona e in carcere da innoCente : Da quel giorno è costretto a prendere gli ansiolitici. Da quel giorno, nonostante in vacanza lui non ci sia mai andato, non ha più ferie al lavoro. Anzi, da quel giorno - se non fosse stato per la caparbietà del suo avvocato -...

Elezioni - non conquista il seggio per il Parlamento con il Centrosinistra ma diventa consigliere regionale con i voti del Centrodestra : Dentro Fausto Orsomarso di Fratelli d’Italia, fuori Maria Tripodi di Forza Italia. I riconteggi della Corte d’Appello hanno fatto scattare un seggio in Calabria per il partito di Giorgia Meloni togliendolo a Forza Italia. Fin qui tutto rientra nella normale procedura elettorale per le politiche. La novità è che Fausto Orsomarso lascerà il Consiglio regionale e al suo posto entrerà Giacomo Mancini, primo dei non eletti, nel 2014, quando insieme ...

Retrospettiva : perchè rileggere “Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire” di Melissa P. nel 2018 : Per la sezione Retrospettiva proponiamo la rilettura di un romanzo controverso”Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire”. Ma perché rileggere questo romanzo oggi? perchè nel bene e nel male ha costituito uno dei primi esempi molto espliciti di romanzo erotico della letteratura italiana contemporanea, tanto da suscitare grandissimo scalpore a lungo dopo la sua pubblicazione, avvenuta nel 2003 perchè Melissa P., pseudonimo di ...

Cyberattacchi di Mosca alle Centrali occidentali Per paralizzare l'energia : Ciò che gli manca è solo la motivazione politica' ha detto al Nyt Eric Chien, della società di sicurezza digitale Symantec. Per i funzionari Usa e gli esperti di Symantec, inoltre, gli attacchi russi ...

Cos'è il "governo dei vincitori". La strategia di Salvini per un'intesa M5s-Centrodestra : Il tentativo di Salvini è convincere Berlusconi a formare un governo dei 'vincitori'. Ovvero centrodestra e Movimento 5 stelle. Ma senza il Pd, che ha perso alle urne. Ancora niente nomi su chi possa guidare un eventuale esecutivo e anche i contatti tra Salvini e Di Maio si sono fermati al momento sulle presidenze delle Camere. Ma il dialogo è avviato. L'obiettivo è arrivare ad una ampia convergenza su una ...

Quasi quattroCento artisti per trovare diverse identità : Giuseppe T. Sciascia Si è aperta ieri con Luca Beatrice, Marco Rebuzzi, Sandro Serradifalco nella prestigiosa sede della Scuola Grande della Misericordia di Venezia «Venezia Art Expo». Un incontro di ...