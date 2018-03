Cassazione conferma giudizio d’appello | spese per trattamenti estetici a carico del padre

Inchiesta 'Robin Hood' - Cassazione conferma sequestro a Salerno : Vibo Valentia - La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro in via preventiva della somma di circa 237mila euro all'ex assessore regionale al Lavoro, Nazzareno Salerno, 53 anni, di Serra San ...

Italia : uccisione Brusio - Cassazione conferma le condanne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Saluto fascista - la Cassazione : "Non è reato se commemorativo" e conferma due assoluzioni a Milano : "Libera manifestazione del pensiero" e non attentato alla tenuta dell'ordine democratico. Due manifestanti di Casapound erano finiti sotto processo per una...

Firenze - uccise la moglie malata di Alzheimer. La Cassazione conferma la condannna 'No all attenuante etica' : Dovrà scontare sette anni e otto mesi di reclusione per aver ucciso la moglie malata di Alzheimer. La conferma arriva dalla Corte di Cassazione che non ha concesso le attenuanti per motivi di ...

Firenze - uccise la moglie malata di Alzheimer. La Cassazione conferma la condannna : "No all'attenuante etica" : Nessuno sconto di pena al pensionato che nel 2014 strangolò la donna di 88 anni e poi andò a costituirsi

Genitori anziani - la Cassazione conferma l'adottabilità della figlia - : Il verdetto mette la parola fine a una battaglia legale iniziata nel 2011. La coppia, 63 e 75 anni, è stata considerata incapace "di comprendere i bisogni emotivo-affettivi e pratici" della bambina ...

Genitori anziani - la Cassazione conferma l'adottabilità della figlia : Genitori anziani, la Cassazione conferma l'adottabilità della figlia Il verdetto mette la parola fine a una battaglia legale iniziata nel 2011. La coppia, 63 e 75 anni, è stata considerata incapace "di comprendere i bisogni emotivo-affettivi e pratici" della bambina che dal 2013 non ha alcun contatto con ...

Monferrato - genitori anziani : la Cassazione conferma l'adottabilità della bimba : La Cassazione sottolinea inoltre che padre e madre, pur non presentando "caratteristiche di emarginazione sociale, culturale ed economica" e pur avendo collaborato con le "indicazioni" dei servizi ...

Bimba tolta ai genitori troppo anziani - la Cassazione conferma l’adottabilità : Il pg aveva chiesto ai giudici di restituire i figli ai genitori perché alla adottabilità si era arrivati con “una genesi non legale”. Ma oggi la Cassazione non ha accolto la richiesta e la Bimba nata da una coppia di genitori anziani di Casale Monferrato ritenendoli incapaci “di comprendere quali siano i bisogni emotivo affettivi e pratici” della Bimba, e risultando il padre “totalmente dipendente” dai ...

Ostia - Cassazione conferma aggravante mafiosa per Roberto Spada : La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di Roberto Spada, numero due dell’omonimo clan di Ostia, contro la contestazione da parte della Procura di Roma dell’aggravante mafiosa. Spada è rinchiuso nel carcere di massima sicurezza a Tolmezzo per aver aggredito con una testata davanti alla telecamera il giornalista Daniele Piervicenzi e il filmaker Edoardo Anselmi della trasmissione Nemo. A Spada sono contestate le accuse ...

La Cassazione ha confermato il carcere per Roberto Spada : È una conferma quella arrivata quest'oggi dalla Corte di Cassazione, che ha ribadito come Roberto Spada debba restare in carcere per pagare per quell'aggressione ai danni di Daniele Piervincenzi ed Edoardo Anselmi, giornalista e filmaker di Nemo, avvenuto lo scorso sette novemnre.Secondo i giudici il fratello del boss del clan, che al momento si trova rinchiuso nel carcere udinese di massima sicurezza di Tolmezzo, accusato di lesioni e ...

Ostia - Cassazione conferma carcere e accusa mafia per Spada - : La Corte ha respinto il ricorso della difesa dell'uomo, che lo scorso novembre aggredì il giornalista Daniele Piervincenzi e il videomaker Edoardo Anselmi. I giudici della Suprema corte hanno ribadito ...

Cassazione conferma carcere per Spada : 18.59 Roberto Spada resta in carcere per i reati di lesioni personali e violenza privata, con l'aggravante del metodo mafioso. Lo ha deciso la Cassazione in relazione all'aggressione, avvenuta a Ostia il 9 novembre scorso, del giornalista Daniele Piervincenzi e del filmmaker Edoardo Anselmi di "Nemo". La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della difesa contro l'ordinanza con cui il tribunale del Riesame di Roma, il 22 novembre 2017, confermò ...

Ostia - Cassazione conferma carcere e «metodo mafioso» per Roberto Spada : Resta in cella Roberto Spada, nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo (Udine), con l'accusa di lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso per l'aggressione - avvenuta a...