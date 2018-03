Caso Sergei Skripal | la Russia espelle 23 diplomatici britannici E chiude il British

huffingtonpost

(Di sabato 17 marzo 2018) Mosca ha dichiarato 'persone non grate' 23in, che dovranno quindi lasciare il Paese entro una settimana: una misura speculare a quella adottata da Londra nei giorni scorsi come ritorsione per l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergheia Salisbury. Lo si apprende dall'agenzia Itar-Tass.Oltre adre i 23, Mosca ha anche disposto la cessazione dell'attività indelCouncil, l'organizzazione culturale britannica, a causa del suo status definito "irregolare". Inoltre - si apprende sempre dall'Itar-Tass - il governo russo ha deciso la revoca dell'autorizzazione ad aprire un consolato generale britannico a San Pietroburgo.