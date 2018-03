Casi di morbillo in Messico | collegati ad italiani

Allarme Morbillo - epidemia in corso in Romania e Italia : un morto ogni 80 Casi - troppi non vaccinati : Nel 2017 in Europa il Morbillo ha ucciso 30 persone e ne ha colpite 14.451, circa il 400% in più rispetto all’anno precedente, quando furono registrati 4.643 casi. I Paesi dove l’epidemia si è manifestata più violentemente sono stati Romania (5560) e Italia (5004). A sostegno dei dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sui crescenti casi di Morbillo in Italia, ecco la riflessione degli specialisti infettivologi ...

I Casi di morbillo in Europa in un anno sono quadruplicati : Nel 2017 sono stati 21.315 contro i 5.273 del 2016: l'Italia è stato il secondo paese con più casi dopo la Romania, dice l'OMS The post I casi di morbillo in Europa in un anno sono quadruplicati appeared first on Il Post.

Allarme morbillo - Lorenzin : A gennaio 164 Casi e due morti : "A gennaio 2018 si sono registrati in Italia 164 casi di morbillo e due morti". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin che ha precisato che i due decessi hanno riguardato pazienti adulti, di 38 e 41 anni, non vaccinati, per grave insufficienza respiratoria.Per queste 164 persone "abbiamo avuto una serie di ricoveri molto importanti. Non fatevi abbindolare da personaggi che stanno cavalcando ...

Salute - ISS : dal 2013 in Italia oltre 10mila Casi di morbillo e 215 di rosolia : Il rapporto mensile diffuso oggi dall’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato che dall’inizio del 2013 sono stati segnalati 10.320 casi di morbillo in Italia e 215 di rosolia in Italia. Nel caso del morbillo 2.269 casi risalgono al 2013, 1.695 al 2014, 255 al 2015, 861 al 2016, 5.076 al 2017 e 164 sono stati registrati nel 2018. L’infezione mostra picchi epidemici (di più di 300 casi) nei mesi di giugno 2013 e gennaio 2014, ...

Salute - ministro Lorenzin : 2 morti e 164 Casi di morbillo a gennaio : Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta oggi a Unomattina, ha reso noto che a gennaio in Italia sono stati 164 i casi di morbillo registrati, con due morti: “Gli ultimi dati di gennaio 2018 ci dicono che ci sono stati 164 casi di morbillo e purtroppo due persone sono decedute per insufficienza respiratoria“. Per queste 164 persone “abbiamo avuto una serie di ricoveri molto importanti. Non fatevi abbindolare da ...