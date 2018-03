Casalino | Crimi M5s | “Rocco non ha mai scritto di avere un master | era un semplice

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 marzo 2018) “Con riferimento alla polemica di alcuni giornali sul curriculum di Rocco, preciso che nel marzo 2013mi ha presentato, quando ero capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, il suo Cv e non era indicato il possesso di alcun, bensì lapartecipazione ad un corso in Business Administration negli Usa”. Il senatore del Movimento 5 Stelle Vitospiega così la vicenda del“fantasma” che compariva nella pagina Linkedin di(poi cancellata) ma non sul suo curriculum. “Ringraziamo comunque i giornali che oggi hannodi una polemica inesistente – prosegue– perché grazie a loro ora i lettori sanno che il nostro Capo Comunicazione Roccoha una laurea in ingegneria elettronica, ha frequentato vari corsi, parla correntemente 4 lingue, è iall’albo dei giornalisti ...