Casa Bianca | ora tremano i generali E Trump scherza | chi è il prossimo?

Trump caccia anche McMaster. Ma la Casa Bianca smentisce : Acque sempre molto agitate alla Casa Bianca. Il Washington Post e il Wall Street Journal scrivono che Trump ha deciso di mandare via il consigliere per la Sicurezza nazionale H.R. McMaster e sta ...

"Trump licenzia consigliere per la Sicurezza McMaster". Poi Casa Bianca smentisce il Washington Post : Da settimane si vociferava che anche McMaster fosse in bilico, ma la sua sostituzione sembra aver subito un'accelerazione dopo il licenziamento, tre giorni fa, del segretario di Stato Rex Tillerson. Secondo quanto scrive il giornale, se il presidente non ha ancora mandato via McMaster è solo perché vuole evitare che il generale a tre stelle "sia umiliato e che al suo Posto arrivi un successore forte"

Alla Casa Bianca arriva Larry Kudlow - l'uomo che taglia le tasse : Kennedy e di Ronald Reagan, nella cui prima amministrazione si era fatto le ossa agli inizi della carriera con la carica di direttore associato per l'economia e la pianificazione nell'Ufficio del ...

Casa Bianca smorza le tensioni della guerra dei dazi : ... tra gli ultimi quelli del numero uno del FMI , Christine Lagarde , che ha dichiarato che "ledere il commercio fa male all'economia e alle persone". Parlando di Trump , Navarro ha dichiarato: "E' ...

Le "porte girevoli" della Casa Bianca di Trump : Il segretario di Stato Tillerson e il suo vice Goldstein sono solo gli ultimi nomi di una lunga catena di dimissioni e siluramenti all'interno dell'amministrazione Trump

Terremoto Trump : con l’uscita di Tillerson sconfitta l’ala moderata della Casa Bianca : Il siluramento del segretario di Stato Rex Tillerson, pochi giorni dopo le dimissioni del consigliere economico Gary Conh, conferma l’imprevedibilità dell’amministrazione Trump. Su Iran e Corea del Nord i maggiori contrasti con l’ex capo di Exxon Mobil, sostituito con il numero uno della Cia Mike Pompeo...

