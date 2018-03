Caro Adinolfi | su Ballando con le stelle lo spettacolino imbarazzante l’hai fatto tu

ilfattoquotidiano

: RT @Sanpiotr: @MassimoMostosi @marioadinolfi Comunque per la cronaca il Tango nasce come ballo per soli uomini! - MaurizioBrando : RT @Sanpiotr: @MassimoMostosi @marioadinolfi Comunque per la cronaca il Tango nasce come ballo per soli uomini! - Verylove99 : RT @Sanpiotr: @MassimoMostosi @marioadinolfi Comunque per la cronaca il Tango nasce come ballo per soli uomini! -

(Di sabato 17 marzo 2018) di Thomas Alberti ***Cose tra gay: Attenzione bambini! Anche gli adulti potrebbero leggere questo post*** Sabato scorso abbiamo assistito a un evento sconcertante: due uomini che danzano assieme acon le. Non è stato diramato nessun allarme di Stato, il Papa non ha presieduto nessuna riunione d’emergenza e il mio cane non si è nascosto sotto il tavolo, ma per Marioquello che è accaduto è stato un evento catastrofico e pilotato dalle fantomatiche lobby gay e del pro-gender. Ecco le sue parole: “e grottesco lodel povero Raimondo Todaro acon le, Zazzaroni prova a dire la verità e viene inutilmente rimbeccato. Il ballo è uomo-donna. Il resto è chiacchierata superficiale e una arrampicata sugli specchi per giustificare l’innaturale”., devo ammettere che la mia prima reazione è stata la medesima di Selvaggia ...