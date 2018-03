Carlo Cottarelli | il premier che piace a tutti | perché per lui Palazzo Chigi è possibile

Carlo Cottarelli : "Non vedo scossoni sullo spread nell'immediato - anche con choc politici" : "Non vedo scossoni su spread nell'immediato, anche con choc politici". Lo ha detto Carlo Cottarelli presentando il suo libro a Milano. Cottarelli ha sottolineato l'esigenza di "mettere sotto controllo i conti pubblici. Pareggiare i conti nel giro di tre anni non richiede una austerità selvaggia", ha aggiunto.Stasera andrà da Mattarella a presentare il suo libro? "Non credo". Cottarelli, sorridendo, ha risposto a una domanda dei ...

Carlo Cottarelli - il retroscena sul nome per un governo di larghissime intese : ... tanto da alimentare la voce nei corridoi di un piano da ultima spiaggia per riuscire a formare un governo, magari con uno scopo per ben preciso, a cominciare dal mantenere l'economia stabile in ...

Governo - i due nomi di Sergio Mattarella per Palazzo Chigi : Luca Zaia e Carlo Cottarelli : Un mese, un mese e mezzo di tempo. Tanto il presidente Sergio Mattarella concederà ai partiti per dialogare e cercare un'intesa su una possibile piattaforma di Governo. Poi, se non ci saranno ...

Carlo Cottarelli : «Con Lega e Cinque Stelle i conti non tornano» : Dopo le emozioni a caldo, quelle del cuore, ora bisogna metterci la testa: poniamo che siano davvero Lega e Cinque Stelle, i grandi vincitori di queste elezioni, a dettare le regole del gioco, che cosa accadrebbe all’economia italiana? I mercati finanziari hanno mostrato i primi tremori davanti ai discorsi anti-euro e gli economisti hanno cominciato a fare i conti: non sembra ci siano tutte le coperture necessarie per portare a casa le ...