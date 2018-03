CARCERE Più lavoro per chi è dentro | finalmente una riforma che dà un merito a chi resta

Fabrizio Corona non torna in CARCERE/ "Ma non può più usare i social" : il legale conferma a Mattino 5 : Fabrizio Corona non torna in carcere. Il giudice lo salva ma gli proibisce di usare i social "Anche se per mano di altri": il legale Ivano Chiesa conferma a Mattino 5(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 14:45:00 GMT)

'Torna il CARCERE' - dossier Antigone : 1.524 detenuti in più in sei mesi : Un aumento di 1.524 detenuti nell'arco di sei mesi, una media del 34,6% di detenuti in custodia cautelare, 68,45% i recidivi tra coloro che scontano una pena in carcere. Sono solo alcuni degli ...

Alexis Sanchez - il fisco spagnolo lo condanna a 16 mesi di CARCERE : pagherà più di un milione di euro : L'attaccante cileno Alexis Sanchez ha raggiunto un accordo con la giustizia spagnola patteggiando una condanna a 16 mesi di carcere, anche se non andrà in prigione, per appropriazione indebita di un ...

Ricordate Igor il Russo? “Ecco cosa fa in CARCERE” - davvero assurdo. Il killer di Budrio è stato arrestato in Spagna - ma poco dopo di lui non si è saputo più niente. Tutti i dettagli : Se vi state chiedendo, dopo tutta la vicenda che ha tenuto sulle spine l’Italia intera, che fine abbia fatto Igor il Russo, la risposta è qui. È in carcere, certo. Ma come se la passa, cosa fa? Non esce mai dalla sua cella, neppure durante le due ore d’aria consentite dal suo regime di detenzione, e mai fa né riceve telefonate. Continua insomma a vivere da eremita il criminale serbo Norbert Feher, conosciuto anche come Igor Vaclavic ...

Usa - abusi sulle ginnaste : condanna fino a 175 anni per l'ex medico della nazionale. Il giudice : 'Lei merita di non uscire più dal CARCERE' : 'Lei non merita di uscire mai più da un carcere'. Con queste parole il giudice Rosemarie Aquilina ha condannato Larry Nassar, ex medico della nazionale di ginnastica degli Stati Uniti, ad una pena che ...