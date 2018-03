Candidatura di Renzo Tondo | Progetto Fvg e Regione Speciale non ci stanno

La Comunità ebraica contro Lorenzo Fioramonti - M5S - : 'Boicotta Israele - inquieta la Candidatura a ministro' : ... docente di economia contraddistintosi in passato per aver sostenuto la campagna d'odio e boicottaggio contro Israele". Lo si legge su Pagine ebraiche 24, quotidiano dell'ebraismo italiano edito dall'...

La Comunità ebraica contro Lorenzo Fioramonti (M5S) : "Boicotta Israele - inquieta la Candidatura a ministro" : "Ha destato inquietudine e indignazione nel mondo ebraico italiano la notizia della candidatura a ministro dell'Industria da parte del M5S - in un eventuale governo Di Maio - di Lorenzo Fioramonti, docente di economia contraddistintosi in passato per aver sostenuto la campagna d'odio e boicottaggio contro Israele". Lo si legge su Pagine ebraiche 24, quotidiano dell'ebraismo italiano edito dall'Ucei, su cui si sottolinea che "Fioramonti è ...

M5s - Cruciani e Parenzo di stucco alle dichiarazioni dell’ammiraglio Veri dopo il ritiro della sua Candidatura : “Avevo mal interpretato una regola del M5S, non mi sembrava importante”. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), commenta la sua vicenda l’ammiraglio in congedo, Rinaldo Veri, che si è ritirato precipitosamente dalle candidature del M5S perché consigliere comunale eletto a Ortona (Chieti) in una lista civica alleata col Pd. “Mi sembra una regola un po’ troppo rigida” – continua l’ufficiale – “però da buon militare ho il dovere di rispettare ...

