Camere | Di Maio | ' Sentirò tutti | non voglio indagati alla presidenza'

Di Maio : 'Dialogo con tutti per presidenze Camere - subito via i vitalizi' : Per la definizione delle presidenze delle camere 'stiamo facendo tutto in assoluta trasparenza: questa è una importante novità per le dinamiche della politica italiana. Sono fiducioso che tutte le ...

Camere - Di Maio : entro domani sento tutti : 17.25 "Tra stasera e domani sentirò per telefono i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari: Salvini, Brunetta, Meloni, Martina e Grasso". Lo scrive Di Maio sul Blog delle Stelle "Dirò loro che noi vogliamo coinvolgere tutti in questa fase d'individuazione delle figure che presiederanno le Camere, naturalmente riconoscendo il peso specifico di ogni vincitore", aggiunge.

Di Maio : “Vogliamo figure di garanzia come presidenti delle Camere per abolire i vitalizi” : L'obiettivo di Luigi Di Maio e del M5s è quello di eleggere figure di garanzia alle presidenze delle Camere soprattutto per raggiungere uno scopo: "abolire i vitalizi, un privilegio odioso".Continua a leggere

M5s - Di Maio visita il Cosmoprof di Bologna : “Alla presidenza delle Camere due figure di garanzia per abolire vitalizi” : “Quello che ci interessa è dare persone di garanzia alla presidenza delle due Camere, dei due rami del Parlamento, ma soprattutto abolire i vitalizi perché la composizione degli uffici di presidenza di Camera e Senato, con i loro presidenti, i vicepresidenti, i questori e i segretari, sarà importante per abolire un privilegio odioso come quello dei vitalizi”. Così Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, arrivando al Cosmoprof ...

Camere - Di Maio : «Dialogo difficile». Giulia Grillo : «A noi Montecitorio». Salvini : «Con Forza Italia piena sintonia» : Il M5s rivendica la poltrona di Montecitorio, mentre il segretario del Carroccio tenta di rassicurare l’alleato forzista preoccupato che la Lega possa smarcarsi dalla coalizione

Presidenze Camere - Di Maio 'Dialogo difficile'. Salvini 'Con FI sintonia'. Ma Brunetta lo attacca. Martina 'Pd non fa accordi' : 'Auspico invece - ha aggiunto - che il Pd sia un attore fondamentale di questa fase politica e credo che non possano tirarsi fuori'. Il Partito democratico, dal canto suo, non intende modificare la ...

ASSE SALVINI-DI MAIO/ Centrodestra spaccato sulle Camere : patto Lega-M5s - “legge elettorale in 7 giorni” : Salvini apre a Di MAIO, patto Governo M5s-Lega ma solo per nuove elezioni a breve. Veto Mattarella, ira di Berlusconi e Meloni; nomine Camere “dialogo molto difficile"(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 15:10:00 GMT)

