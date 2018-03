Calcio | i possibili convocati dell’Italia per l’amichevole contro l’Inghilterra Novità

Juventus - Nedved : 'Real Madrid - abbiamo possibilità. Dybala? Può fare la storia del Calcio' : ... ha commentato così a Nyon i sorteggi dei quarti di Champions League con il Real Madrid : 'Saranno due belle partite, sappiamo che incontriamo il Real che sta molto bene - dice a Premium Sport -. ...

Calciomercato Milan - rivoluzione in arrivo? Possibili tre cessioni eccellenti Video : Nella prossima sessione di #Calciomercato estivo, il #Milan potrebbe fare una vera e propria rivoluzione, con la cessione di tre top player. Uno dei calciatori che potrebbe decidere di lasciare il club rossonero è Gianluigi Donnarumma; su di lui ci sono alcuni top club europei, come Manchester United, Manchester City, Barcellona, Arsenal, Real Madrid, Chelsea e soprattutto Paris Saint Germain. Il club francese sarebbe disposto a mettere sul ...

Calciomercato - stop anticipato : la top 10 dei colpi oggi impossibili : Cambiano le regole, di nuovo. E questa volta a subire una modifica sarà il Calciomercato, quello che ormai dura tutto l'anno, tra trattative ininterrotte e continui colpi di scena. Quelli più ...

Calcio - Serie A : quando si recupera la 27^ giornata? Tutte le possibili date e il nuovo calendario : Milan-Inter il 9 maggio? : Oggi la Lega Calcio deciderà quanto si recupererà la 27^ giornata della Serie A 2018, rinviata ieri per la morte di Davide Astori. La scomparsa del capitano della Fiorentina ha giustamente convinto i piani alti ad annullare gli incontri in calendario ma ora bisognerà decidere quando recuperarli: non è facile in un calendario davvero molto fitto visti gli impegni europei, la pausa per le Nazionali e un turno infrasettimanale già previsto. Dunque ...

Calcio - Calendario Serie A 2018-2019 : tutte le possibili date e il programma. Si gioca a Santo Stefano - inizio il 19 agosto? : Giornata importante in Lega. Oggi, infatti, si farà chiarezza su quando si recupererà la 27^ giornata di Serie A rinviata ieri per la morte di Davide Astori e si parlerà anche delle date della prossima stagione. Ci sono diverse ipotesi al vaglio, vediamo quale potrà essere il Calendario per la Serie A 2018-2019 di Calcio. DATA DI inizio. La prima giornata potrebbe giocarsi o il 19 o il 26 agosto. TURNI INFRASETTIMANALI. Se ne giocherebbero ...

Barletta - Calcio a 5 - Colpaccio Cristian : 4-0 all'Odissea - playoff ancora possibili : La cronaca- Nonostante l'assenza dell'attaccante spagnolo Carlos Anòs, squalificato, i biancorossi dimostrano una grande personalitù. Dopo una fase iniziale di studio, è Gabriel Focosi a sbloccare il ...

Calciomercato Roma : quali i possibili acquisti in estate? : Non c'è soltanto il campionato di serie A a tenere banco in questo inizio del mese di marzo in casa Roma. Circolano tante nomi nelle ultime settimane come possibili rinforzi per il prossimo Calciomercato giallorosso. Indipendentemente da come andrà a finire questo torneo, nel quale la formazione di Di Francesco va a caccia della qualificazione in Champions League. Riepiloghiamo quali potrebbero essere le trattative per il futuro del club ...

Calciomercato Sampdoria - tra rinnovi - cessioni e possibili addii : gli ultimi aggiornamenti : Calciomercato Sampdoria – Nonostante l’ultima sconfitta nella gara di campionato contro il Milan, la stagione della Sampdoria continua ad essere molto importante, la squadra di Giampaolo adesso si prepara per la gara contro l’Udinese di mister Oddo. A tenere banco è anche il mercato ed il futuro, nelle ultime ore ufficializzato il trasferimento di Dodo al Santos. Il club blucerchiato sta inoltre lavorando per blindare Barreto, ...

Calcio - i possibili convocati dell’Italia per le amichevoli con Inghilterra e Argentina. Di Biagio pensa ancora a Buffon e De Rossi : Gigi Di Biagio è il CT ad interim della Nazionale Italiana in attesa che si trovi il grande nome pronto a guidarci fuori dalla crisi in cui siamo finiti a causa della mancata qualificazione ai Mondiali 2018. L’ex centrocampista avrà il compito di sedere sulla panchina durante le amichevoli che giocheremo contro Argentina e Inghilterra a fine marzo. Quali saranno i suoi convocati? Quali saranno i nomi nuovi che verranno coinvolti e da cui ...

Calciomercato Sampdoria - saluta Strinic : i possibili nomi per il sostituto : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è reduce dal pareggio contro il Torino, la squadra di Giampaolo sta disputando una buona stagione ed adesso si prepara per il match casalingo contro il Verona. Il Calciomercato si è concluso da pochi giorni ma le trattative non si fermano, per la prossima stagione novità sul fronte del terzino sinistro. Il Milan ha iniziato a parlare con Strinic, il calciatore è in scadenza con la Sampdoria, si ...

Calcio - i possibili convocati di Di Biagio per le amichevoli dell’Italia con Argentina e Inghilterra. Sarà rivoluzione? : L’Italia tornerà in campo a fine marzo per disputare due amichevoli di lusso contro l’Argentina e l’Inghilterra. La nostra Nazionale, reduce dalla clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali, ripartirà da due test probanti con l’obiettivo di rialzarsi prontamente. Gli azzurri saranno guidati da Gigi Di Biagio, CT ad interim dell’Italia in attesa del nome di peso che ci guiderà dall’estate. L’attuale ...

Calcio - Costacurta sul nuovo allenatore della Nazionale : “Conte si è auto eliminato - Di Biagio è una possibilità concreta non solo per le amichevoli” : “La disponibilità sul mercato sarà un aspetto fondamentale nella scelta del futuro ct. Conte ad esempio si è auto eliminato dalla panchina della Nazionale, perché ha detto che ancora per 18 mesi vorrebbe fare l’allenatore di club. Lo stesso Mancini è anche lui sotto contratto, quindi non è facile come sembra riuscire ad arrivare a un nome”. Sono queste le parole del neo sub-commissario della Figc, Billy Costacurta, riportate ...

Calcio - Costacurta sul nuovo ct. della Nazionale : “Conte si è auto eliminato - Di Biagio è una possibilità concreta non solo per le amichevoli” : “La disponibilità sul mercato sarà un aspetto fondamentale nella scelta del futuro Ct. Conte ad esempio si è auto eliminato dalla panchina della Nazionale, perché ha detto che ancora per 18 mesi vorrebbe fare l’allenatore di club. Lo stesso Mancini è anche lui sotto contratto, quindi non è facile come sembra riuscire ad arrivare a un nome”. Sono queste le parole del neo sub-commissario della Figc, Billy Costacurta, riportate ...

Calciomercato : ecco i 5 possibili 'affari' tra gli svincolati Video : La sessione invernale di Calciomercato [Video] si è conclusa. In Serie A non ci sono stati grandi colpi di scena e i top club non hanno investito molto per gli acquisti. L'Inter ha ritoccato la rosa con gli arrivi di Rafinha e Lisandro Lopez e la Lazio ha acquistato Caceres dal Verona per sistemare la difesa. Milan, Juventus, Roma e Napoli [Video] non hanno operato in entrata ma ancora c'è tempo. Se la sessione di mercato è chiusa, rimane ancora ...