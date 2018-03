Calabria | 26enne muore prima di giungere dal dottore

Calabria - impatto fatale : 26enne muore schiantandosi contro un albero : Poche ore fa un giovane ragazzo di soli 26 anni ha perso la vita in Calabria dopo essersi schiantato con la propria autovettura contro un albero . Calabria , giovane ragazzo muore a causa di un incidente Nel pomeriggio di oggi, nel catanzarese, si è verificato un ennesimo incidente stradale dove è rimasto tragicamente coinvolto un ragazzo di soli 26 anni che si chiamava Rocco Vatrano. Questo ennesimo sinistro è accaduto precisamente nel comune di ...

Calabria - 26enne muore bruciata Video : Nella nottata di venerdi 27 gennaio in #Calabria si è verificata una drammatica tragedia [Video]. Una ragazza di soli 26 anni è infatti morta dopo essere rimasta gravemente ustionata in una tendopoli situata in provincia di Reggio Calabria. Calabria, giovane ragazza muore bruciata Si chiamava Becky Moses e aveva solo 26 anni la ragazza che nella notte di venerdì è rimasta gravemente ustionata e dopo poco è deceduta. La giovane originaria dalla ...