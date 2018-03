Cagliari Napoli Info streaming video e diretta tv | orario e risultato live basket A2

Serie A Cagliari - Lopez : «Napoli? Per fortuna non lo incontriamo più» : Cagliari - Testa al Genoa, ma la sconfitta col Napoli non è facile da mandar giù. L'allenatore del Cagliari Diego Lopez ci ha provato, alla vigilia della sfida di Marassi , domani ore 12.30, , ...

Serie A Cagliari - Giulini : «Difficile opporsi al Napoli. Scudetto? Juventus in pole» : Cagliari - Tommaso Giulini , il presidente del Cagliari , ha commentato la pesante sconfitta contro il Napoli sulle frequenze di Radio Radio: "Ci si sente un po' bastonati e non si vede l'ora di ...

Napolimania : cara Juve - Cagliari dimostra perché non meriti lo scudetto : Il Napoli è un'eccellenza da incorniciare e da mostrare in giro per il mondo: come qualsiasi altra grande espressione del nostro paese, con il merito di aver rifondato il concetto stesso di calcio ...

VIDEO/ Cagliari-Napoli (0-5) : highlights e gol della partita. La manita di Mimmo Pesce (Serie A 26^ giornata) : VIDEO Cagliari Napoli (risultato finale 0-5): gli highlights e i gol della partita che si è giocata alla Sardegna Arena, I partenopei hanno umiliato i padroni di casa con una cinquina.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:50:00 GMT)

Pagelle/ Cagliari-Napoli (0-5) : Fantacalcio - i voti della partita. Hysaj e Rui volano (Serie A 26^ giornata) : Le Pagelle di Cagliari Napoli: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori nella partita dello stadio Sant'Elia. Occasione di allungare in vetta per i partenopei(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:01:00 GMT)

Cagliari-Napoli : da Reina al gol di Hamsik - 11 tocchi per un'azione perfetta : L'ultimo paragone lo ha firmato Gianfranco Zola, uno dei reduci del secondo scudetto napoletano e ovviamente devoto a vita di Santo Diego Armando Maradona: "Ma questo Napoli è un'orchestra, e Sarri è ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : neve a Roma è caos - il Napoli fa faville a Cagliari (27 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: caos maltempo a Roma, il Napoli di Sarri vince in goleada a Cagliari e si porta a +4 sulla Juventus seconda in Serie A (27 febbraio 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 01:29:00 GMT)

Serie A Cagliari-Napoli 0-5 - il tabellino : CAGLIARI - Il Napoli supera il Cagliari con lo score di 0-5 nella gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Callejon, Mertens, Hamsik, Insigne e Mario Rui firmano il pokerissimo in ...

Cagliari-Napoli 0-5 - curiosità in cifre : L'ultima volta che il Napoli ha segnato con 5 marcatori diversi nello stesso match in campionato risale a marzo 2012, sempre contro il Cagliari. Solo in un'altra occasione Callejon, Mertens, Hamsik e ...

