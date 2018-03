Buondì Motta | riecco la bambina sorridente e pure l’asteroide | così si chiude la saga

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 marzo 2018) Arriva l’ultima puntata delladel, la serie di spot che a partire dal primo episodio (qui il secondo e qui il terzo) ha generato polemiche e dibattiti, riscuotendo allo stesso tempo un grande successo per lo stile dissacrante e originale. L’ultimo spot è apparso sulla pagina Facebook dell’azienda: “Ancora convinti che non esista una colazione che coniughi leggerezza e golosità? Questo finale col botto non vi lascerà alcun dubbio” L'articolola(el’asteroide):siladella merendina proviene da Il Fatto Quotidiano.