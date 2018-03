Buona Puglia a tutti | un viaggio che inizia a tavola e non può finire altrove

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 marzo 2018) Giungo alla stazione di Bari centrale in un tardo pomeriggio di gennaio, sperando di trovare un po’ di ristoro dal pungente freddo bolognese. Da pugliese so bene che il vero inverno a queste latitudini non esiste; ma a Rutigliano – cittadina di origine medievale adagiata sui primi rialzi delle murge baresi – la colonnina non supera i dieci gradi e le previsioni meteo annunciano un weekend di intemperie. Un’elegante utilitaria nera mi conduce alle porte della Masseria Lama San Giorgio, dimora dell’800 ristrutturata con rispetto delle antiche architetture, conservando in bella vista pietra e tufo. Il camino è acceso e la sala padronale è stata messa in ghingheri, con una lungaapparecchiata su cui si susseguono, in ordine sparso: parmigiana di melanzane, fave e lampascioni, bruschette, focaccia barese, ceci neri e cicerchie, il tutto condito con olio extravergine ...