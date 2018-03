Buenos Aires - lunedì e martedì il G20 : 18.19 lunedì e martedì i ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali delle maggiori economie del mondo si incontreranno a Buenos Aires, in Argentina, per il G20. Protezionismo e web tax i dossier "caldi" sul tavolo. Il summit,il primo della presidenza argentina del G20, si svolge in un'atmosfera tesa, poco prima dell'entrata in vigore dei dazi degli Stati Uniti sulle importazioni di acciaio e alluminio, che colpiranno tutti i ...

ARRESTATO FRATELLO MESSI / Accusa di lesioni e minacce a mano armata a Buenos Aires : ARRESTATO FRATELLO MESSI, accuse di lesioni e minaccie a mano armata a Buenos Aires. Matias litiga con un ragazzo dopo un incidente stradale che lo aveva visto protagonista.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:58:00 GMT)

Tennis - ATP Buenos Aires 2018 : Dominic Thiem fa centro e supera in finale Aljaz Bedene : Dominic Thiem , n.6 del mondo, si aggiudica per la seconda volta in tre anni il torneo di Buenos Aires confermando il proprio feeling con la terra rossa argentina. L'austriaco ha sconfitto lo sloveno Aljaz Bedene , n.51 ATP, ...

Buenos Aires - Fognini ko al primo turno : L'azzurro, numero 22 del mondo, Nella notte l'azzurro numero 22 del mondo, che ha usufruito di un 'byè all'esordio, è stato battuto al secondo turno con un doppio 6-3, in poco meno di un'ora e 15 ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2018 : Fabio Fognini perde nettamente contro Leonardo Mayer e saluta il torneo : Finisce subito il torneo ATP di Buenos Aires per Fabio Fognini: sulla terra rossa il ligure, esentato dal primo turno in quanto numero 4 del tabellone, ha ceduto al secondo turno all’argentino Leonardo Mayer. Il padrone di casa di è imposto in due set, in 74′, con un doppio 6-3. Nel primo set, dopo un iniziale equilibrio, è stato proprio Fognini il primo a portarsi avanti, strappando la battuta all’avversario nel corso del ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2018 : Marco Cecchinato eliminato da Horacio Zeballos. L’italiano ko in due set : Niente da fare per Marco Cecchinato nel primo turno dell’ATP di Buenos Aires (Argentina). L’azzurro è stato eliminato dall’argentino Horacio Zeballos (n.66 del mondo) con il punteggio di 6-1 6-4 in 1 ora e 12 minuti di partita. Un match nel quale l’azzurro non è riuscito a sfruttare le occasioni avute nel secondo set, costretto ad alzare bandiera bianca alla superiorità del padrone di casa sul rosso sudamericano. Nel ...

ATP Buenos Aires - DRAW : Fognini e Thiem nella parte alta - forfait Lorenzi : Diversi i forfait: non ci sarà il campione in carica Alexandr Dolgopolov per problemi al polso e il numero tre del mondo Marin Cilic , che vuole recuperare al meglio a seguito della finale a ...