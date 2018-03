Brigatisti in tv | Mentana difende Atlantide | Ricordare vuol dire anche sentire le

blogo

(Di sabato 17 marzo 2018) Nel giorno dei quarant’anni dal rapimento di Aldo Moro e dall’uccisione dei cinque componenti della sua scorta, l’Italia si è fermata per. Tanti gli speciali in tv, partiti già ad inizio settimana con il doppio speciale diche con Andrea Purgatori ha ripercorso i cinquantacinque giorni intercorsi tra la strage di via Fani e l’esecuzione del presidente della Democrazia Cristiana.E proprio contro questo appuntamento, pur senza citarlo apertamente, si è scagliato il Capo della Polizia Franco Gabrielli, indignato per le ricostruzioni offerte daicoinvolti nella vicenda.prosegui la letturain tv,: "le loro voci" pubblicato su TVBlog.it 17 marzo 2018 04:46.