Bollette | ad aprile arrivano i risarcimenti | ecco quanto ci sarà restituito

(Di sabato 17 marzo 2018) Per lea 28 giorni emesse dopo il 23 giugno 2017, l’Agcom ha trovato la soluzione che probabilmente tiene contenti tutti. Le compagnie telefoniche che sono state condannate a risarcire i propri clienti che hanno pagato di più con il meccanismo della fatturazione a 4 settimane ed i clienti che dovrebbero rientrare diperduto. Tutte le compagnie infatti hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contro l’ordine di restituire i soldi ai clienti. Una cosa ormai certa è che daletorneranno come erano una volta, cioè a fatturazione mensile e non più a 28 giorni. Ma adesso come si svilupperà la vicenda e soprattutto, cosa verrà davveroagli utenti di queste compagnie telefoniche? Sconto o rimborso? Nessuna erogazione in denaro dei rimborsi spettanti ai clienti di Fastweb, Tim, Vodafone e Wind per le fatture emesse dopo il 23 giungo 2017. Un risultato ...