Bimbo di 5 anni cade dalla finestra : non sarebbe in pericolo di vita : Bimbo di 5 anni cade dalla finestra: non sarebbe in pericolo di vita Il piccolo, di origini cinesi, è precipitato dal primo piano di un palazzo di Prato. Ricoverato al Meyer di Firenze, ha riportato ferite alla testa, la frattura di un femore e varie contusioni. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto ...

SH : frontale fra due vetture - quattro feriti fra cui Bimbo 3 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Prato : Bimbo di 5 anni cade dalla finestra del primo piano - è grave : Prato: bimbo di 5 anni cade dalla finestra del primo piano, è grave Il piccolo, di origini cinesi, è precipitato nel pomeriggio dal palazzo in cui vive. Ricoverato al Meyer di Firenze, ha riportato gravi ferite alla testa ma non sarebbe in immediato pericolo di vita. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto ...

Il ramo di un albero gli cade sulla testa : Bimbo muore dopo aver lottato per 5 anni : Il 29 ottobre 2012, Tripp fu vittima di un terribile incidente mentre si trovava all'asilo della sua città, Atlanta, nello Stato USA della Georgia. dopo aver combattuto per tutto questo tempo, si è spento ieri all'età di sette anni.Continua a leggere

Bologna - Bimbo di 9 anni cade dalla finestra della cameretta al secondo piano : è in Rianimazione : A 9 anni è caduto dalla finestra di casa. Il bambino è ricoverato in Rianimazione, ma non sarebbe il pericolo di vita. E' accaduto nel Bolognese, il bambino è caduto dal secondo piano di una palazzina ...

PICCOLO LUCIO / Video - che fine ha fatto il Bimbo di ''A me piac a Nutella'' : eccolo 7 anni dopo : PICCOLO LUCIO, Video: che fine ha fatto il bambino di ''A me piac a Nutella''. Sette anni dopo torna a far parlare di sé quello che era diventato un vero e proprio fenomeno trash.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 10:52:00 GMT)

“Vi scongiuro state attenti!”. Radiografia choc di un Bimbo di 5 anni. Il piccolo improvvisamente smette di respirare ed è subito panico. Immediatamente i genitori corrono in ospedale e la radiografia rivela una strana palla nella gola (e non è un giocattolo). Poi l’agghiacciante verità : Una paura incredibile. Vedere il proprio bambino che un minuto sta bene e quello dopo diventa cianotico e non riesce a respirare: sono momenti di terrore inaudito. Angela Henderson è una giovane mamma australiana che gestisce il blog Finlee and Me, proprio sul suo sito ha deciso di pubblicare un’immagine che ritrae una radiografia fatta a un bambino che mostrava una grave ostruzione della faringe. Il bambino stava mangiando della ...

Bimbo di nove anni azzannato da un pitbull : 46 punti di sutura : Un bambino di nove anni è stato azzannato da un pitbull a Mercogliano, in provincia di Avellino. L'aggressione sarebbe avvenuta nella giornata di ieri, domenica 11 marzo, ...

Bimbo di 9 anni azzannato da pitbull - ferita anche la madre - : È successo in provincia di Avellino. Al piccolo sono stati necessari 50 punti di sutura al polpaccio. A salvarlo è stato l'intervento di un vicino che ha ucciso il cane con un forcone

Bimbo di 9 anni azzannato da pitbull - ferita anche la madre : Bimbo di 9 anni azzannato da pitbull, ferita anche la madre È successo in provincia di Avellino. Al piccolo sono stati necessari 50 punti di sutura al polpaccio. A salvarlo è stato l'intervento di un vicino che ha ucciso il cane con un forcone Parole chiave: ...

Bimbo di 8 anni muore soffocato con il cuscino - accusata la madre. Il papà : "Mi sento vuoto" : Brodie Moran aveva solo otto anni ed è morto presumibilmente soffocato con un cuscino nella casa al mare in Australia. Sotto accusa la madre, la 41enne Joanne Finch. Sarebbe stata la...

Bimbo di 8 anni muore soffocato con il cuscino - accusata la madre. Il papà : "Mi sento vuoto" : Brodie Moran aveva solo otto anni ed è morto presumibilmente soffocato con un cuscino nella casa al mare in Australia. Sotto accusa la madre, la 41enne Joanne Finch. Sarebbe stata la...

Bimbo gioca con l’iPhone della madre e glielo blocca per 47 anni : Codici pin e impronte digitali tengono da decenni al sicuro i dati sensibili salvati nei telefoni cellulari dai loro proprietari, ma a volte, per quanto utili nella vita quotidiana, queste soluzioni finiscono per fare il loro lavoro anche troppo bene. È quel che è successo in Cina dove, secondo quanto riporta il Southern China Morning Post, una madre di Shanghai si è trovata il suo iPhone bloccato dai tentativi di accesso inconsapevoli del ...

Bimbo gioca con l’iPhone della madre e glielo blocca per 47 anni : Codici pin e impronte digitali tengono da decenni al sicuro i dati sensibili salvati nei telefoni cellulari dai loro proprietari, ma a volte, per quanto utili nella vita quotidiana, queste soluzioni finiscono per fare il loro lavoro anche troppo bene. È quel che è successo in Cina dove, secondo quanto riporta il Southern China Morning Post, una madre di Shanghai si è trovata il suo iPhone bloccato dai tentativi di accesso inconsapevoli del ...