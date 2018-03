Berlusconi-Crozza e il cambio della segreteria Pd | “Martina? Il nome non mi è nuovo | è

Crozza - Berlusconi : confuso sul suo ruolo "da regista" : Il presidente si è mostrato questa sera più confuso del solito sul suo ruolo "da regista" nel centrodestra e, più in generale, nel mondo . Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com ...

Crozza-Berlusconi sempre più confuso sul suo ruolo da “regista” del centrodestra : Dopo i risultati elettorali non poteva mancare Silvio Berlusconi sul palco di Fratelli di Crozza – il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove. Il presidente si è mostrato questa sera più confuso del solito sul suo ruolo “da regista” nel centrodestra e, più in generale, nel mondo…. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Berlusconi sempre più confuso sul suo ruolo da ...

Crozza-Berlusconi dà i numeri : “Ecco il mio programma elettorale”. Il comizio surreale è tutto da ridere : Il nuovo Berlusconi interpretato da Maurizio Crozza è esilarante. numeri sparati a caso, discorsi in stato confusionale, il personaggio è riuscitissimo. Nella prima puntata del 2018 di Fratelli di Crozza il leader di Forza Italia illustra un confuso programma elettorale. Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Berlusconi dà i numeri: ...

Crozza-Berlusconi : 'Via i migranti - ma restino i condannati per frode fiscale' : La copertina di Maurizio Crozza a Che Fuori Tempo che Fa , in onda lunedì 5 febbraio su Rai1. Le puntate integrali sono visibili su www.raiplay.it .

Crozza-Berlusconi : “Via 600mila migranti per pericolo di reati. I condannati per frode fiscale invece restino” : “Io sposo la causa di Berlusconi. Quell’uomo lì avrà anche qualche migliaio di milione di difettucci, però ieri, dopo i fatti di Macerata, ha smandibolato una cosa sacrosanta. Ha detto che dobbiamo cacciare da questo Paese 600mila immigrati“. Inizia così, a Che fuori tempo che fa (Rai Uno), l’ironico endorsement di Maurizio Crozza per Silvio Berlusconi, di cui propone una esilarante imitazione L'articolo ...