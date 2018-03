Berlusconi | ' Avanti malgrado gli attacchi per far uscire il Paese dallo stallo'

Berlusconi - avanti per uscire da stallo : ...- "Considero gli attacchi giornalistici dei quali è oggetto Forza Italia e il particolare il suo Capogruppo Renato Brunetta ben al di là del legittimo diritto di critica della nostra azione politica. ...

Berlusconi - avanti per uscire da stallo : ...- "Considero gli attacchi giornalistici dei quali è oggetto Forza Italia e il particolare il suo Capogruppo Renato Brunetta ben al di là del legittimo diritto di critica della nostra azione politica. ...

Berlusconi : 'Andiamo avanti per far uscire il Paese dallo stallo' : "Considero gli attacchi giornalistici contro Forza Italia e in particolare Renato Brunetta ben al di là del legittimo diritto di critica della nostra azione politica. Né Forza Italia né io ci siamo mai fatti intimidire da queste aggressioni e continueremo a lavorare con la serietà e la serenità di sempre per far uscire il Paese dallo stallo e assicurare ...

Si spoglia davanti a Berlusconi per protesta e viene espulsa dall'Italia : Ci troviamo a Milano, dove una ragazza francese di circa 30 anni si è denudata di fronte a Berlusconi in segno di protesta. L'uomo si trovava all'interno del suo seggio elettorale quando la donna, Melodie Mousavi Nameghi di origini iraniane, è salita su un tavolo mostrando il proprio corpo nudo e ricoperto semplicemente da una scritta contro il Cavaliere: "Berlusconi sei scaduto". Una frase che è stata più volte urlata dalla stessa ragazza, tra ...

Di Battista (M5S) : Berlusconi dirà che nuota meglio di Fioravanti : Di Battista: Fioravanti nostro Ministro dello Sport, ora la parola ai ‘rosiconi’ Roma – Alessandro Di Battista (M5S) , in un video pubblicato su Facebook, ha rilasciato... L'articolo Di Battista (M5S): Berlusconi dirà che nuota meglio di Fioravanti su Roma Daily News.

Elezioni - Di Battista : “Fioravanti ministro M5S. Quel rosicone di Berlusconi dirà che nuota meglio di lui” : “L’olimpionico Domenico Fioravanti è il ministro dello sport nel governo dei cinque stelle“. Lo ho annunciato Alessandro Di Battista nel corso dell’evento “Sport e legalità” per presentare il programma dello sport del M5S. “I nostri ministri incompetenti? Berlusconi oltre che rosicone, io dico sempre che non ci sta più con la testa, da domani dirà che Fioravanti non nuotava bene e che lui fa le vasche meglio”. ...

Elezioni : Di Battista - Fioravanti ministro? Berlusconi dirà che nuota meglio lui : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “I nostri ministri incompetenti? Berlusconi oltre che rosicone, io dico sempre che non ci sta più con la testa, da domani dirà che Fioravanti non nuotava bene e che lui fa le vasche meglio”. Così Alessandro Di Battista, all’Aurum di Pescara, dove annuncia il nome di Domenico Fioravanti nella squadra di governo M5S. L'articolo Elezioni: Di Battista, Fioravanti ministro? Berlusconi dirà che ...

Elezioni - sui social è Berlusconi il politico più odiato davanti a Renzi e Salvini. Ma i partiti più insultati sono il Pd e il M5s : Vince sempre lui. Il politico più odiato e insultato sui social è Silvio Berlusconi. A ridosso seguono comunque Matteo Renzi e Matteo Salvini. Lo ha scoperto la D-Link, un’azienda leader nel settore della tecnologia wireless e del networking, dopo un’accurata indagine su quasi 2 milioni di contenuti web, tra tweet, post e commenti, pubblicati dal 1 gennaio al 12 febbraio 2018, e legati alle Elezioni politiche del 4 marzo prossimo. Il leader di ...

Avanti un altro - Pier Silvio Berlusconi ospite di Paolo Bonolis : Pier Silvio Berlusconi presente in studio con Paolo Bonolis durante Avanti un altro Un vero e proprio successo. Avanti un altro si autoconsacra puntata dopo puntata nel preserale di Canale 5 che Paolo Bonolis, padrone di casa, condivide con Gerry Scotti e i suoi due quiz Caduta Libera e The Wall. Durante la puntata appena andata in onda però il pubblico ha potuto notare un particolare non insolito. Infatti prima del rush finale con il gioco in ...

[Il retroscena] L'incubo di Berlusconi è il sorpasso di Salvini : Forza Italia è avanti - ma la Lega è quasi pari nel numero degli eletti : Sul futuro non c'è certezza, ma il leader di Forza Italia che si è visto ospite di Bianca Berlinguer non sembra un uomo prossimo alla resa o al pensionamento: "Quando sono sceso in politica avevo ...

Elezioni - la gaffe di Berlusconi davanti alla platea di Confcommercio : “Ho portato le pensioni a mille lire…”. Imbarazzo in sala : Silvio Berlusconi illustra il programma di governo del centrodestra e non mancano le sorprese. Per il leader di Forza Italia la flat tax “ridurrà di molto la necessità di evadere” che secondo l’ex Cavaliere ammonta a ottocentomila euro. Numeri incerti anche sulla sua precedente azione di governo, che ricorda spesso durante il suo lungo intervento: “Io portai le pensioni a mille lire e bastavano – afferma Berlusconi ...

Elezioni - la gaffe di Berlusconi davanti alla platea di Confcommercio : “Ho portato le pensioni a mille lire…” : Nel corso del suo intervento in Confcommercio Silvio Berlusconi ha commesso un errore ricordando la manovra del suo governo sull’innalzamento delle pensioni minime: “Il mio governo ha alzato le pensioni minime a mille lire al mese, all’epoca erano sufficienti”. Ilarità nella sala anche se l’ex premier non si è accorto del lapsus L'articolo Elezioni, la gaffe di Berlusconi davanti alla platea di Confcommercio: ...

La Lega davanti a Forza Italia? Niente governo di larghe intese La matematica fa tremare Berlusconi : Elezioni 2018. La matematica non è un'opinione. Assolutamente no. E questo lo sanno benissimo sia Matteo Salvini sia Silvio Berlusconi. Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare, esiste una formula matematica realizzata da uno dei massimi esponenti leghisti che dimostra inequivocabile... Segui su affaritaliani.it

Silvio Berlusconi - sondaggi : il balzo in avanti dopo l'attacco frontale agli immigrati : 'Bisogna rispedirne a casa 600mila'. Così Silvio Berlusconi all'indomani della sparatoria di Macerata contro un gruppo di immigrati. Il Cavaliere ha capito che quanto capitato nelle Marche con la ...