Il presidente di Forza Italia Berlusconi scende in campo a difesa di Renato Brunetta, aspramente criticato da Vittorio Feltri sulle colonne di "Libero". "Né Forza Italia né io -ha affermatoci siamo mai fatti intimidire da questo tipo di aggressioni e continueremo a lavorare" per "far uscire il Paese da questa delicata situazione di stallo e assicurare all'Italia un governo stabile, credibile, in grado di porre mano da subito ai gravi problemi del Paese, secondo i programmi e progetti con cui il centodestra ha vinto le elezioni".(Di sabato 17 marzo 2018)

