Bergoglio | pellegrinaggio a Pietrelcina a 50 anni dalla morte di Padre Pio | nessun Papa

(Di sabato 17 marzo 2018) Forsesanto contemporaneo comePio ha subito una vera e propria persecuzioneCuria romana. Quella Curia che oggi, a distanza di 50del frate del Gargano, ha un rapporto di conflittualità abbastanza evidente conFrancesco. Lo stesso giudizio molto critico del potente centralismo vaticano, pur con le dovute differenze di ruoli e di epoche, è ciò che accomunaPio. E non è un caso se, dopo aver voluto, durante il Giubileo straordinario della misericordia, il corpo del frate cappuccino in Vaticano, dove da vivo non vi aveva mai messo piede, Francesco ha compiuto un doppionelle terre di san Pio:che gli ha dato i natali e dovePontefice era mai stato; e San GiovRotondo dove ha vissuto per mezzo secolo e dove riposano le sue reliquie. In questi primi cinquedi pontificato i discorsi più duri ...