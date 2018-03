Beach volley | World Tour 2018 Muscat Abbiati Andreatta | peccato | sconfitti in semifinale

Beach volley - World Tour 2018 Aalsmeer. Brouwer/Meeuwsen avanti col brivido nel “festival” olandese : Tre coppie olandesi nelle finali dei gironi preliminari: questo il primo verdetto della giornata di apertura del tabellone principale del Torneo 1 Stella di Aalsmeer in Olanda che non vede azzurri al via, dopo l’eliminazione alle qualificazioni di Rossi/Windisch. Massiccia la presenza delle coppie di casa che hanno dettato legge nel primo turno e potrebbero raggiungere in massa la seconda fase del torneo, mentre le sorprese sono ...

Beach volley - World Tour 2018 Muscat. IMPRESA AZZURRA! Abbiati e Andreatta in semifinale! : E’ semifinale per Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che dominano il quarto contro gli svizzeri Kissling/Zandbergen e domani affronteranno i tedeschi Bergmann/Harms con in palio la finalissima del torneo 1 Stella di Muscat in Oman. Prova senza sbavature degli azzurri che non hanno lasciato scampo alla fallosa coppia elvetica battendola 2-0 in poco più di mezz’ora. Senza storia il primo parziale con gli azzurri che se ne vanno fin ...

Beach volley - World Tour 2018 Muscat e Aalsmeer. Rossi/Windisch : stop sul più bello! Rivale europea per Abbiati/Andreatta : Aalsmeer. Si fermano ad un passo dalla qualificazione al tabellone principale Enrico Rossi e Jakob Windisch che non riescono a superare lo scoglio del secondo turno, perdendo 2-0 contro i danesi Overgaard/Jonassen, non senza qualche rimpianto. La coppia azzurra ha giocato alla pari con i rivali scandinavi il primo set, cedendo nel finale con il punteggio di 21-18. Nel secondo set più flebile la resistenza degli azzurri che si sono arresi con il ...

Beach volley : in Oman due vittorie per Andreatta-Abbiati : Oman -Gli azzurri Andreatta-Abbiati , del World Tour in Oman , 1 stella, prosegue l'ottimo momento degli italiani Andreatta-Abbiati, che hanno centrato nella giornata di oggi due belle vittorie. Nel ...

Beach volley - World Tour 2018 Muscat e Aalsmeer. Che Italia! Abbiati/Andreatta volano ai quarti. Rossi/Windisch : primo passo per il main draw : Muscat. Sarà sicuramente il miglior risultato nel World Tour per Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che sono nei quarti di finale del torneo 1 Stella in Oman. La coppia azzurra ha mantenuto il pronostico battendo 2-0 i padroni di casa Nouh Al-Jalbubi/Mazin Alhashmi nella finale del girone preliminare. Un po’ di fatica negli azzurri nel primo set vinto 21-18 da Abbiati e Andreatta, che poi si sono scatenati nel secondo parziale chiudendo ...

Beach volley - World Tour 2018 Muscat. Battuti i danesi : Abbiati/Andreatta alla seconda fase! : Una vittoria sofferta ma importantissima per Andreat Abbiati e Tiziano Andreatta nella semifinale del girone preliminare del torneo 1 Stella di Muscat in Oman. La coppia azzurra ha superato 2-1 i danesi Rosager/Trans Hansen e ha così già conquistato la certezza di partecipare alla fase ad eliminazione diretta, conquistandosi di diritto il ruolo di favorita per accedere direttamente ai quarti di finale del torneo nella finale del girone in ...

Beach volley - World Tour 2018 Muscat e Aalsmeer. Danimarca e Norvegia per l’Italbeach a caccia di risultati : Danesi per Abbiati/Andreatta, norvegesi per Rossi/Windisch. Sarà un doppio Italia-Scandinavia domattina nei due tornei 1 Stella che si prendono la scena in questro fine settimana del Beach volley. A Muscat, dove oggi Abbiati/Andreatta hanno superato lo scoglio delle qualificazioni, la coppia italiana ha la possibilità di ottenere un risultato di prestigio e nella prima sfida di giornata, domattina, nella semifinale del girone preliminare, ...

Beach volley World Tour 2018 Muscat. Abbiati/Andreatta : tris servito! Ancora una qualificazione al main draw : Tre su tre: dopo Sydney e Kish Island, Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta conquistano il loro terzo ingresso consecutivo ad un tabellone principale del World Tour e da domani giocheranno per conquistare un risultato di prestigio nel torneo 1 Stella di Muscat in Oman. Gli azzurri, dopo la facile vittoria di questa mattina sulla coppia di casa, hanno sconfitto nettamente anche i canadesi Hoey e Kopp con un secco 2-0. Senza storia il primo set, ...

Beach volley - World Tour 2018 Muscat. Andreatta/Abbiati : sfida per il main draw - semaforo rosso per Monduzzi/Basti : Una coppia azzurra avanti, una che si ferma dopo il primo turno delle qualificazioni. Questo l’esito della prima mattinata di gare dedicate alle qualificazioni del Torneo 1 Stella di Muscat in Oman. Come da pronostico Andreatta/Abbiati hanno superato il primo turno delle qualificazioni, battendo senza problemi 2-0 (21-10, 21-9) i padroni di casa Nasser/Mohamed e conquistando l’accesso al secondo turno dove affronteranno alle 12 ora ...

Beach volley - World Tour 2018 Muscat e Aalsmeer. Tris di coppie azzurre a caccia del tabellone principale : Doppio appuntamento per il World Tour in questa settimana con due tornei 1 Stella in programma da domani a sabato a Muscat, in Oman e da giovedì a domenica ad Aalsmeer in Olanda, dove lo scorso anno l’Italia ha vinto il suo unico torneo del World Tour con Rossi e Caminati. Non ci sono coppie azzurre inserite nel tabellone principale dei due tornei ma sono tre i binomi di casa nostra che affrontano le qualificazioni, due in Oman e uno in ...

Beach volley - World Tour 2018 Doha. Brouwer/Meeuwsen : trionfo in rimonta! Qatar sul podio : Gli ex campioni del mondo Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen riportano l’Olanda sul gradino più alto del podio in un torneo World Tour, undici mesi dopo la loro vittoria a Xiamen, in Cina, nell’aprile dello scorso anno. Partivano con i favori del pronostico, gli olandesi nella finale del 4 Stelle di Doha ma hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione in rimonta 2-1 della coppia russa, vera rivelazione del ...

Beach volley World Tour 2018 Doha. Europa padrona : finale a sorpresa tra Olanda e Russia : La caduta degli dei. A una settimana, poco meno, dal Major Series di Fort Lauderdale, il 4 Stelle di Doha, uno degli eventi più importanti dell’anno per montepremi, riserva sorprese su sorprese e porta in finale una delle coppie favorite della vigilia, gli olandesi Brouwer/Meeuwsen, desiderosi di riscatto dopo l’eliminazione ai quarti in Florida, e gli outsider russi, Stoyanovskly/Velichko, che avevano iniziato il loro torneo ...