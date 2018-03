Baseball | Italia battuta dalla Repubblica Ceca nell’ultima amichevole della Spring

Baseball - finisce 0-0 la seconda amichevole della Spring Training tra Italia e Repubblica Ceca : Pareggio a reti bianche, come si direbbe nel calcio, anche se si tratta di Baseball. La seconda amichevole tra Italia e Repubblica Ceca, alla Spring Training di Messina, è terminata 0-0. Un punteggio ingannevole, perché la partita è stata molto combattuta. Oggi, infatti, è stato registrato il più alto numero di valide (5-4 per l’Italia) delle cinque amichevoli fin qui disputate (tre la scorsa settimana con la Germania). Anche nella ...

Baseball - l’Italia perde 1-0 con la Repubblica Ceca nel primo incontro della seconda settimana di Spring Training : Inizia con una sconfitta la seconda settimana dello Spring Training di Messina per la Nazionale Italiana di Baseball. Nel primo dei tre incontri con la Repubblica Ceca gli azzurri sono stati battuti per 1-0. Si è giocato sui 7 inning e, a dispetto di quanto dica il punteggio, le occasioni ci sono state: il format particolare, però, prevedeva anche un numero limitato di lanci per ogni ripresa, al fine di non sottoporre ad un eccessivo stress i ...

Baseball - Alex Liddi e Marten Gasparini insieme in campo con i Kansas City Royals. Pagina storica per l’Italia : Nottata storica per il Baseball italiano. Due giocatori azzurri hanno calcato il diamante americano insieme. È successo nel match di Cactus League, torneo di preparazione alla stagione della Major League che si tiene in Arizona, tra i Kansas City Royals e i Texas Rangers. I due protagonisti sono Alex Liddi e Marten Gasparini. Liddi, terza base di 29 anni, e Gasparini, esterno centro di 20 anni, sono stati mandati in campo dal coach dei Royals al ...

Baseball : Italia sconfitta per 1-0 dalla Germania in quel di Messina : Terza ed ultima sfida tra le nazionali di Baseball di Italia e Germania nello Spring Training ospitato dal CUS e dall’Università di Messina. I tedeschi si impongono al termine di un match equilibrato per 1-0. Pochissime valide per gli azzurri guidati da Gilberto Gerali, partita comunque abbastanza povera di emozioni. L’unico punto dell’incontro arriva con il colpito di Boldt. Da giovedì 15 a sabato 17 marzo gli azzurri affronteranno la ...