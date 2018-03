Bari - GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO IL RAZZISMO | IL PROGRAMMA PROMOSSO DALL' ASSESSORATO

Giornata Mondiale dell’Acqua - Fondazione Barilla : “4 persone su 10 non hanno ancora sufficiente acqua - ma basterebbe ripensare il modo per produrre il cibo per migliorare” : Il Pianeta è ricoperto di acqua ma, dei circa 1,4 miliardi di km3 che si contano sulla Terra, solo lo 0,001% del totale (tra i 9 e i 14.000 km3) può essere prelevata per uso umano[1]. In pratica, se tutta l’acqua del mondo fosse 1 litro, quella disponibile starebbe in mezzo cucchiaino di caffè[2]. La scarsità di acqua oggi colpisce 2 miliardi di persone in moltissimi Paesi del mondo[3]: 4 persone su 10[4] non hanno accesso a sufficienza a questa ...

Video/ Bari-Pro Vercelli (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B 30^ giornata) : Video Bari Pro Vercelli (2-2): highlights e gol della partita di Serie B che si è disputata al San Nicola e che ha visto i padroni di casa impattare i biancocrociati.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:06:00 GMT)

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : Parma show - Bari beffato! (30^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle sfide in programma per la 30^ giornata del campionato cadetto (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Risultati Serie B - 30^ giornata : beffa finale per il Bari - impresa Pro Vercelli - Parma da sogno in trasferta [FOTO] : 1/23 Settonce Roberto/LaPresse ...

Maltempo a Bari - il sindaco chiude le scuole dopo le polemiche. Giornata di caos per la neve : La città in tilt per la nevicata che il Comune definisce "Imprevista". Ponti chiusi e poi riaperti, riatardi per i treni e voli cancellati. Il Comune sparge il...

Video/ Ternana Bari (1-2) : highlights e gol della partita (Serie B 27^ giornata) : Video Ternana Bari (1-2): highlights e gol della partita di Serie B per la 27^ giornata. Henderson e Marrone portano i galletti alla vittoria: non basta la rete di Defendi. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:14:00 GMT)

Serie B - 27^ giornata : crolla il Frosinone - sorride il Bari - in zona retrocessione si scatena il caos : 1/25 LaPresse/Garbuio Paola ...

Napoli - Crotone - Foggia - Bari e Lecce - il Sud alla riscossa : può essere una giornata di campionato decisiva : Il Sud alla riscossa e sempre più protagonista nei vari campionati italiani, dalla Serie A alla Serie C. In particolar modo si avvicina un weekend caldissimo che potrebbe dare indicazioni importantissime per il proseguo del campionato. Partiamo dalla Serie A, la classifica è guidata dal Napoli di Maurizio Sarri, reduce dall’entusiasmante successo sul campo del Lipsia in Europa League nonostante la mancata qualificazione agli ottavi. Gli ...

Serie B - 25^ giornata : risultati - classifica e prossimo turno. Vola l’Empoli - il Bari rialza la testa - l’Entella inguaia la Ternana! : 1/57 Donato Fasano/LaPress ...

Video/ Venezia Bari - 3-1 - : highlights e gol della partita - Serie B 24giornata - : Video Venezia Bari , 3-1, : highlights e gol della partita di Serie B per la 24giornata. Decisiva la doppietta di Litteri poi espulso al 66' minuto.

Video/ Venezia Bari (3-1) : highlights e gol della partita (Serie B 24^ giornata) : Video Venezia Bari (3-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 24^ giornata. Decisiva per i veneti la doppietta di Litteri poi espulso al 66' minuto.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 10:30:00 GMT)

Calcio femminile - 12giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita l'Atalanta - il Brescia sfida il Pink Bari : A completare il quadro Ravenna Woman-Empoli Ladies , che godrà della diretta in streaming sulla pagina facebook della LND nonché sul sito di riferimento Calciofemminile.lnd.it., e Chievo Verona-Res ...

Calcio femminile - 12^ giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita l’Atalanta - il Brescia sfida il Pink Bari : Sabato 3 febbraio avrà inizio il girone di ritorno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018. Andiamo ad analizzare tutti gli incontri in programma del 12° turno in “rosa”. Partiamo dalla capolista Juventus, a punteggio pieno dopo 11 partite con 35 gol fatti ed appena 3 subiti. Cifre impressionati per la compagine di Rita Guarino che, domenica 4 febbraio alle 15.45 all’Ale&Ricky di Vinovo (in diretta ...

Video/ Bari-Empoli (0-4) : highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata) : Video Bari-Empoli (0-4): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Le immagini salienti della partita allo stadio San Nicola, 27 gennaio(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 10:48:00 GMT)