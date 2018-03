Bari | al Petruzzelli presentato Concerto | il simulatore multimediale per la

Bari - Petruzzelli replica a Di Rella su gestione stadio : 'Procedura legittima. Resto al fianco del Sindaco' : 'Il consigliere Di Rella , ancora una volta, si conferma specialista nel produrre 'tempeste in bicchieri d'acqua' a suon di commi e interpretazioni, degne della sua passione 'canonica' in materia di ...

Bari - tangenti al Petruzzelli : l'ex direttore Vito Longo verso il patteggiamento : Che il sindaco Antonio Decaro intende utilizzare per 'restituire arte e cultura alla città con l'allestimento di spettacoli in tutte le periferie di Bari', come ha fatto sapere già martedì 27 ...