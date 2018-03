Ballando con le stelle | Diretta 17 marzo 2018 | Anticipazioni | Chi sarà eliminato?

Ballando con le stelle - seconda puntata sabato 17 marzo : rischio eliminazione - anticipazioni : Vi ricordiamo che il programma sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma web della Rai . Ballando con le stelle, chi sarà eliminato questa sera? Nessuna eliminazione la scorsa ...

Caro Adinolfi - su Ballando con le stelle lo spettacolino imbarazzante l’hai fatto tu : di Thomas Alberti ***Cose tra gay: Attenzione bambini! Anche gli adulti potrebbero leggere questo post*** Sabato scorso abbiamo assistito a un evento sconcertante: due uomini che danzano assieme a Ballando con le stelle. Non è stato diramato nessun allarme di Stato, il Papa non ha presieduto nessuna riunione d’emergenza e il mio cane non si è nascosto sotto il tavolo, ma per Mario Adinolfi quello che è accaduto è stato un evento catastrofico e ...

Selvaggia Lucarelli/ “Da Bambina volevo essere pagata per criticare” (Ballando con le stelle) : Selvaggia Lucarelli giudice a Ballando con le stelle. Sin da Bambina la volontà di fare un mestiere in cui potesse criticare e il suo ruolo nel talent di Rai 1.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:02:00 GMT)

GIOVANNI CIACCI E RAIMONDO TODARO/ La coppia di uomini più discussa di Ballando con le Stelle : L’esperto di stile GIOVANNI CIACCI ed il ballerino RAIMONDO TODARO, in gara nella seconda puntata di Ballando con le Stelle. Si riparte dall’ottavo posto con 30 punti.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:00:00 GMT)

Carolyn Smith/ "Ho ballato con uno sconosciuto" per scardinare il tabù delle malattia (Ballando con le stelle) : Carolyn Smith torna a far parlare di se annunciando di avere nuovamente il cancro e di doverlo combattere. Il suo libro ‘Ho ballato con uno sconosciuto’.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 09:39:00 GMT)

GESSICA NOTARO E STEFANO ORADEI/ Riusciranno a migliorare il secondo posto? (Ballando con le Stelle) : L’ex concorrente di miss Italia GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI provano a bissare questa sera l’ottimo punteggio ottenuto nella prima puntata.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 09:15:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - Massimiliano Morra : "Voglio giocare e divertirmi" : Massimiliano Morra, protagonista dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, in una lunga interivsta al settimanale Mio, in edicola questa settimana, ha rivelato di essere al settimo cielo per questo inedito impegno che lo sta facendo conoscere, dal grande pubblico, come artista a tutto tondo: A me stesso di riuscire anche a ballare, perché è una disciplina per me nuova, con la quale non mi sono mai cimentato prima, quindi di mettermi ...

Eleonora Giorgi - Ballando con le stelle/ La peggiore della prima puntata : "Sono pronta per la rivincita" : Eleonora Giorgi si racconta al settimanale Oggi: l'avventura a Ballando con le stelle e l'ultimo posto in classifica, l'amore e l'opinione sullo scandalo molestie.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 09:00:00 GMT)

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando / Stanno insieme? Galeotta fu la salsa sensuale... (Ballando con le stelle) : Giaro Giarratana, concorrente a BalLando con le stelle 2018, si presenta al settimanale DiPiù parLando delle sue origini siciliane e dell'amore per la danza e la recitazione.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 08:58:00 GMT)

Milly Carlucci/ "Ballando presenta due insidie" : ecco i nemici dello show del sabato (Ballando con le stelle) : Milly Carlucci questa sera tornerà al timone di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai uno giunto alla sua tredicesima edizione. Anticipazioni, info e news(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 08:30:00 GMT)

Stasera TV Streaming Diretta 17 marzo : Ballando con le Stelle Rai1 : Stasera in tv guida Streaming Canale 5, Italia 1, Rete 4 17 marzo 2018 Alle 21.10, dunque, Maria De Filippi conduce una nuova puntata del programma d'intrattenimento ' C'è posta per te ' su Canale 5 .

Ballando con le stelle 2018/ Cast e diretta 17 marzo : Silvan ballerino per una notte - chi sarà eliminato? : Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 17 marzo, in prima serata su Raiuno, con la seconda puntata: Silvan è il ballerino per una notte, quale coppia sarà eliminata?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Ballando con le stelle : anticipazioni puntata del 17 marzo : Ballando con le stelle torna con la seconda puntata su Rai 1 sabato 17 marzo alle 20.35. Come sempre conduce Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli. Durante la serata, non mancheranno le incursioni di Robozao, il terzo conduttore venuto dallo spazio. A bordo pista i commenti taglienti di Roberta Bruzzone, la nota criminologa e di Sandro Mayer pronti a svelare aspetti insoliti sulle personalità dei nuovi concorrenti. Le coppie in gara saranno ...

Ballando con le stelle 13 – Seconda puntata del 17 marzo 2018. Silvan ballerino per una notte. : Dopo il buon debutto della scorsa settimana in cui ha superato i 4 milioni di telespettatori e superato il 20% di share, Seconda puntata con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Seconda puntata del 17 marzo 2018. Silvan ballerino per una notte. sembra essere ...