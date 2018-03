Azzurri | i 26 convocati da Di Biagio

Calcio - l’Italia U21 sfida Norvegia e Serbia in amichevole : i 24 Azzurrini convocati da Alberico Evani. Debutta Simone Edera : L’Italia U21 tornerà in campo per disputare due amichevoli. Gli azzurri affronteranno la Norvegia (22 marzo a Perugia) e la Serbia (27 marzo a Novi Sad), due appuntamenti sul cammino che conduce agli Europei 2019 che organizzeremo in casa. A guidare la nostra Nazionale sarà Alberico Evani che sostituirà Gigi Di Biagio, promosso ad interim a ruolo di CT della squadra maggiore. Il tecnico ha convocato 24 ragazzi per le due sfide delle ...

Badminton - Europei 2018 – I convocati dell’Italia - sei Azzurri a Huelva. Rosario Maddaloni ci prova : L’Italia sarà presente con sei atleti agli Europei 2018 di Badminton che si svolgeranno a Huelva (Spagna) dal 24 al 29 aprile. Nella città natale di Carolina Marin, Campionessa Olimpica a Rio 2016, saranno presenti tutte le stelle del Vecchio Continente e gli azzurri proveranno a mettersi in luce. Il nostro uomo più rappresentativo è sicuramente Rosario Maddaloni, alla quinta partecipazione, che sarà impegnato sia nel singolare che nel ...

Pentathlon - i convocati dell’Italia per i Mondiali Youth A di Caldas da Rainha. Otto Azzurrini voleranno in Portogallo : Sono stati diramati i nomi degli Otto atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali Youth A di Pentathlon moderno: rientrano in questa categoria tutti i ragazzi e le ragazze under 19. La manifestazione si terrà a Caldas da Rainha, in Portogallo, dal 7 al 15 aprile. Nella gara maschile saranno impegnati Stefano Frezza, Giorgio Malan, Giorgio Micheli ed Emanuele Tromboni, mentre in quella femminile si cimenteranno Maria Lea Lopez, Maria ...

Tennistavolo - i convocati dell’Italia per il Challenge Open di Polonia. Saranno cinque gli Azzurri in gara : L’Italia si presenterà ai nastri di partenza del Challenge Open di Polonia di Tennistavolo, che inizieranno mercoledì, con cinque atleti: tra gli uomini Saranno in gara Alessandro Baciocchi e Niagol Stoyanov (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), e Marco Rech Daldosso (Aeronautica Militare), mentre tra le donne scenderanno in campo Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito) ed Evelyn Vivarelli (Eppan Tischtennis Raiffeisen). Soltanto Debora ...

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per il collegiale con la Grecia. Sandro Campagna chiama 16 Azzurri : Il Settebello, in vista della Super Final di Europa Cup, si preparerà in un collegiale assieme alla Grecia, che si svolgerà ad Atene, dal 18 al 21 marzo. La nazionale italiana avrà l’occasione di misurarsi con la formazione ellenica, che ritroverà di fronte anche a Rijeka, in Croazia, scelta come sede della fase conclusiva della nuova manifestazione. Di seguito l’elenco completo dei 16 convocati, suddivisi per formazione di ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i convocati dell’Italia per la trasferta in Galles - 27 Azzurri per l’impresa a Cardiff : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha definito la lista dei 27 convocati per la quarta giornata del Sei Nazioni 2018. Gli azzurri saranno impegnati contro il Galles a Cardiff nella giornata di domenica 11 marzo. Il coach ha liberato l’infortunato George Biasi, Tommaso Boni, Luca Morisi, Abraham Steyn e Federico Zani. Dunque sono questi gli azzurri che domani pomeriggio lasceranno Roma in direzione del capoluogo ...

PyeongChang - i convocati dell'Italia ai raggi X : saranno 26 gli Azzurri in gara : Medagliato di bronzo mondiale nello snowboardcross, ha collezionato cinque podi in Coppa del Mondo. Manuel Pozzerle " Il trentanovenne veronese, che ha subito l'amputazione della mano sinistra in ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Saranno 26 gli Azzurri in gara : La spedizione italiana in vista dei Giochi Paralimpici invernali di PyeongChang 2018 sarà composta da ventisei atleti, un numero elevato anche grazie alla presenza della squadra di sledge hockey. Andiamo a scoprire meglio quali Saranno i rappresentanti azzurri in questa manifestazione. SCI ALPINO Davide Bendotti – Ventiquattrenne bergamasco alla prima esperienza paralimpica, Bendotti gareggerà nella categoria standing in seguito ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : sette i convocati Azzurri per la discesa e il supergigante di Kvitfjell : Gli uomini jet a Kvitfjell per una discesa e un supergigante. Fill difende il titolo vinto l'anno scorso, gli azzurri in gara Sono sette i convocati per il doppio appuntamento con la Coppa del Mondo maschile sulla pista di Kvitfjell, in Norvegia, dove sabato 10 marzo si correrà una discesa alle ore 11.00 e domenica 11 marzo un supergigante alle ore 10.30. Si tratta di Emanuele Buzzi, Mattia ...

Volley - Italia spedita verso i Mondiali 2018 in casa! Chi saranno i convocati? Gli Azzurri in lotta : i ritorni di Zaytsev e Juantorena - le grandi novità : Mancano poco più di due mesi all’esordio stagionale dell’Italia di Volley maschile. La nostra Nazionale incomincerà con la Nations League il lungo cammino che condurrà ai Mondiali casalinghi: di fronte al proprio pubblico gli azzurri vorranno farsi strada e punteranno a raggiungere quantomeno la Final Six di Torino. Stanno per iniziare i playoff di SuperLega ma la regular season del nostro campionato ha già offerto indicazioni ...

Pattinaggio artistico - Campionati Mondiali 2018 : l’elenco dei convocati Azzurri. Esordio assoluto per Elisabetta Leccardi : Questa mattina tramite un comunicato la Federazione Italiana Sport Del Ghiaccio ha diramato le convocazioni per il Campionato Del Mondo 2018 di Pattinaggio artistico che si svolgerà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) dal 21 al 25 Marzo. La spedizione azzurra delle Olimpiadi di PyeongChang è stata di fatto rincofermata ad eccezione della categoria individuale femminile: ad affiancare Carolina Kostner ci sarà infatti l’atleta di casa ...

Triathlon - Worls Series Abu Dhabi 2018 : i convocati dell’Italia per l’esordio stagionale. Quattro Azzurri al via : Saranno Quattro gli italiani impegnati nella prima tappa delle World Triathlon Series 2018: ad Abu Dhabi, nelle prove su distanza sprint, tra gli uomini parteciperanno Alessandro Fabian (C.S. Carabinieri) e Matthias Steinwandter (C.S. Carabinieri), mentre tra le donne saranno al via Annamaria Mazzetti (G.S. Fiamme Oro) ed Ilaria Zane (DDS). Il percorso proposto darà molto suggestivo: dopo i 750 metri a nuoto, i 20 km di ciclismo si snoderanno ...

Rugby a 7 - i convocati dell’Italia per lo stage di Tirrenia. Il CT Andy Vilk chiama 19 Azzurri : Si avvicinano i primi impegni stagionali per la nazionale di Rugby a 7 italiana ed il CT Andy Vilk, approfittando dello stop del campionato di Eccellenza per lasciare spazio al Sei Nazioni, ha convocato 19 atleti per uno stage che si terrà a Tirrenia da domani, mercoledì 28 febbraio a sabato 3 marzo. Come al solito, non essendoci in Italia un campionato di questa specialità, che, ricordiamo, è olimpica, il CT continua a pescare dal massimo ...

Azzurri : 24 convocati da Di Biagio : ANSA, - ROMA, 23 FEB - Un salto nel futuro, a base di volti nuovi e forze fresche, per rigenerare i colori Azzurri dopo la storica esclusione dalla fase finale dei Mondiali in Russia. La 'giovane ...