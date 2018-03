Azzurri Di Biagio chiama Cutrone e Chiesa | ancora porta chiusa per Balotelli

Nazionale - Azzurri : si riparte. Di Biagio prova gli uomini del rilancio : Nel futuro immediato dell'Italia ci sono Caldara e Donnarumma, Barella e Romagnoli, Chiesa e Cristante, ma non è facile decifrare la nuova Nazionale : almeno finche non conosceremo il nome del nuovo c.

Nazionale - Di Biagio chiama 24 Azzurri per uno stage : Lunedì 26 febbraio il raduno a Coverciano, ma mancheranno i calciatori delle squadre impegnate nel posticipo della 7ma giornata di ritorno e quelli dei 4 club impegnati in Coppa Italia

Azzurri : 24 convocati da Di Biagio : ANSA, - ROMA, 23 FEB - Un salto nel futuro, a base di volti nuovi e forze fresche, per rigenerare i colori Azzurri dopo la storica esclusione dalla fase finale dei Mondiali in Russia. La 'giovane ...

Italia - come cambiano gli Azzurri con Di Biagio? "Spesa" dal Cagliari e dal Milan… : Italia, come cambiano gli azzurri con Di Biagio? "Spesa" dal Cagliari e dal Milan… Italia- Gigi Di Biagio si appresta a dare il via alla sua nuova avventura sulla panchina azzurra. Uno scenario totalmente differente rispetto alla precedente esperienza in Under 21. Pressioni e responsabilità differenti. Le ...