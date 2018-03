“Avete notato anche voi?” Stefano vs Stefano | Bettarini non si trattiene e il commento

caffeinamagazine

(Di sabato 17 marzo 2018)De Martino all’Isola dei Famosi ha preso il ruolo che rivestiva lo scorso anno. Attraverso il settimanale Spy, il magazine diretto da Alfonso Signorini, l’ex marito di Simona Ventura, che bene non ha preso la decisione della produzione di rinnovargli il contratto per la nuova edizione, è tornato a parlare del ballerino di Amici di Maria De Filippi e del suo ruolo di inviato in Honduras. Il giudizio di, come era accaduto qualche settimana fa, non è stato dei migliori. Secondo l’ex inviato De Martino è ”molto distratto”. Il motivo è semplice. La sua colpa è stata quella di non accorgersi durante la prova del ”Mejor” e del ”Peor”, (il migliore e il peggiore concorrente della settimana) che Marco Ferri ha barato. Il fatto è accaduto durante il daytime della scorsa settimana, quando è stata ...