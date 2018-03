brindisireport

: #cronaca Automobilista rifiuta il test della droga: denuncia e ritiro della patente - BrindisiReport : #cronaca Automobilista rifiuta il test della droga: denuncia e ritiro della patente - BrindisiReport : Automobilista rifiuta il test della droga: denuncia e ritiro della patente -

(Di sabato 17 marzo 2018) SAN DONACI - Sottoposto a un controllo, si èto di sottoporsi all'esame per appurare se fosse in stato di alterazione psico fisica da sostanze stupefacenti. Per questo è statoto a ...