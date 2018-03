Auto in fiamme nella notte a Modica

Paura in Sardegna - Autobus divorato dalle fiamme : salvi per miracolo i passeggeri : Il mezzo dell'Arst, l'azienda del trasporto pubblico regionale, stava percorrendo la tratta tra Perdasdefogu e l'Orientale sarda quando è stato avvolto dalle fiamme. In salvo i passeggeri e il conducente. L'incendio forse dovuto ad un guasto tecnico.Continua a leggere

Autobus distrutto dalle fiamme : tutti in salvo : Paura su un Autobus dell'Arst, l'azienda di trasporti pubblici della Sardegna. Un incendio è divampato su un Autobus in servizio sulla tratta tra Perdasdefogu e l'...

Tir in fiamme - lunghe code sull'Autostrada Napoli-Salerno : ERCOLANO - Va a fuoco un camion, paura e lunghe code sull'autostrada. Il fatto si è verificato nel pomeriggio all'altezza dell'uscita Portici-Ercolano dell'A3 in direzione Salerno. A rimanere avvolta ...

Auto in fiamme in via Milano a Vittoria : Un'Auto ha preso fuoco oggi pomeriggio in via Milano a Vittoria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Kalashnikov e Auto in fiamme : bloccata guerra tra bande : Scontri tra bande con attentati e ferimenti con armi da fuoco, tra cui Kalashnikov. Dopo mesi di indagini, dalle prime ore della giornata, i carabinieri della compagnia di Brindisi hanno dato ...

Tir in fiamme vicino a Carisio : Autostrada bloccata e disagi al traffico : Grandi disagi al traffico, sulla Torino - Milano, a causa di un tir che ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di mercoeldì poco prima del casello di Carisio. Il mezzo pesante, che trasportava ...

Auto rubata viene data alle fiamme : ennesimo caso in pochi giorni : Una vettura rubata è stata data alle fiamme nella serata di ieri, lunedì 5 marzo 2018, in regione Pascolo Croce, nel territorio di Castagnole Piemonte. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco,...

Auto in fiamme paralizza la tangenziale : Caos in tangenziale sud questa sera, venerdì 2 marzo, a causa di una Mini che ha improvvisamente preso fuoco in direzione Milano, mentre viaggiava nei pressi dello svincolo di Debouchè. Intorno alle ...

Incendi - Auto in fiamme a Siracusa : interviene la polizia : Gli agenti della polizia di Stato di Siracusa, ieri, sono intervenuti in via Cassia per l'Incendio di una Opel Meriva, di proprietà di un uomo di 46 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ...

Dopo l’incidente l’esplosione è improvvisa : l’Auto viene circondata dalle fiamme. Il panico della bambina : Cina, tratto autostradale tra Beijing e Harbin, un’automobilista rallenta e si ferma a causa del ribaltamento di un camion. La cisterna dell’autocarro che trasporta Gpl però prende improvvisamente fuoco, investendo le auto circostanti tra le urla disperate di chi filma. L’incendio verrà prontamente domato dai vigili del fuoco. Il camionista vittima dell’incidente verrà trasportato d’urgenza in ospedale con ustioni gravi; fortunatamente le sette ...

“Qui va a fuoco tutto”. Autobus con 50 persone a bordo va in fiamme. L’incendio si è propagato in mezzo alla strada : paura nel centro abitato : paura per un furioso incendio su un Autobus di linea che ha creato non poca apprensione questa mattina: il rogo si è sviluppato di prima mattina in viale Mediterraneo a Sottomarina (Venezia). Il bus distrutto dal fuoco è quello di linea dell’Azienda di trasporto locale che era partito poco prima e diretto a Venezia con 50 persone a bordo, per lo più pendolari: non c’è nessun ferito. L’autista accortosi del mal funzionamento del ...

Roma - incidente sul Gra - Auto in fiamme : quattro veicoli coinvolti - traffico bloccato : Grave incidente stradale questa mattina sul Raccordo: quattro le auto coinvolte, un veicolo in fiamme in galleria tra Casal del Marmo e Trionfale. Anas comunica che il traffico è provvisoriamente ...

Auto finisce fuori strada e viene avvolta dalle fiamme : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter L'ombra di massoni e «furbetti» su Di Maio e i 5 ...

Siracusa : intimidazione ad avvocato rete antiviolenza - in fiamme Auto : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - intimidazione ai danni dell'avvocato Daniela La Runa, presidente della rete del centro antiviolenza che a Siracusa difende le vittime di abusi. Ignoti hanno appiccato le fiamme alla sua auto, parcheggiata davanti la sua abitazione, distruggendola. A spegnere le fiamme s