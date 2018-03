Auguri 80 Anni | frasi per il compleanno di nonna | nonno | mamma o papà

Auguri Lecce : le bellissime foto della città in festa per i 110 anni : Il 15 marzo è una data storica nel mondo della cultura perchè in questa giornata avvenne l'assassinio di Gaio Giulio Cesare (nell'anno 44 a.C). A Lecce, questa data si ricorda per altro: il 15 marzo del 1908 nacque il Lecce Calcio. Ieri, in occasione dei 110 anni la società ha organizzato varie manifestazioni e la giornata è stata emozionante sotto diversi aspetti. In Piazza Sant'Oronzo ci pensavano le immagini a far scorrere le emozioni ...