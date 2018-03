Ata III fascia 2018 21 | tutte le ' Faq' utili per iscriversi e inserire 30 scuole

MattinAta - Foggia - - FESTA DI SAN GIUSEPPE – XVIII Edizione del Gran Falò : 16/03/2018 Mattinata: Fede, Tradizioni, Gastronomia e Spettacoli in onore di San GIUSEPPE Torna l'attesissima accensione del Gran Falò, giunto alla sua XIX Edizione, in cui fede e tradizioni millenarie si fondono in un unico Grande spettacolo. Ad ...

Lupin III - nuovo trailer per la serie ambientAta in Francia Video : In questo articolo torniamo a parlarvi di Lupin III, il ladro gentiluomo che in Italia è una vera e propria icona pop. Il nipote di Arsenio Lupin [Video], nato dalla penna di Maurice Leblanc, è un personaggio senza eta' che piace a grandi e piccini. Le sue avventure in compagnia dei sui fidati amici Jigen Daisuke e Goemon Ishikawa discendente anche lui da una 'nobile' dinastia di malfattori non stancano mai e sono tutt'ora in corso. Il povero ...

Personale Ata III fascia : quando saranno visibili i punteggi? : La domanda per la scelta delle scuole (Modello D3) per il Personale ATA è già pronta? Si visualizzano già i punteggi? Son queste le domande di chi in queste ore sta accedendo ad Istanze online, nel tentaivo di avere nuove informazioni. Nella giornata di Ieri, il Miur ha pubblicato una nota circa il Modello D3, […] L'articolo Personale ATA III fascia: quando saranno visibili i punteggi? proviene da Scuolainforma.

Modello D3 - III fascia Ata - ufficiale : al via la scelta scuole; ecco le scadenze : Finalmente dopo mesi di attesa si ha una data certa sulla scelta delle 30 scuole tramite compilazione del Modello D3 su istanze online del sito Miur. Tutti coloro che tra il 30 settembre e il 30 ottobre scorsi hanno presentato domanda d'inserimento o aggiornamento per la terza fascia Ata possono procedere con la presentazione del tanto atteso Modello D3. Vediamo i dettagli con scadenze e termini della presentazione. Data Modello D3 terza fascia ...

III fascia Ata - arriva conferma : a marzo il via alla scelta delle 30 scuole : I candidati alla terza fascia Ata, che hanno presentato domanda di inserimento (modello D1) o di aggiornamento (modello D2) tra il 30 settembre e il 30 ottobre scorsi, si apprestano alla scelta delle 30 scuole. Giorni importanti di notizie di sblocco riguardo la domanda Ata da parte del Miur. Si conferma, come previsto da qualche tempo, che la scelta delle scuole si potrà effettuare a marzo e dal prossimo anno scolastico (2018/2019) gli istituti ...

Roma - Municipio III : anche la base M5S contro la minisindaca sfiduciAta. Pd e FdI all'attacco : Il governo Capoccioni-bis parte tra le polemiche. Super delega in bilico per la presidente del III Municipio appena sfiduciata. Virginia Raggi l'ha già nominata commissaria in pectore , via telefono, ,...

Tempesta-Corbucci (PD) : III Municipio - Raggi interessAta solo alle elezioni : Tempesta-Corbucci: III Municipio, Raggi VUOLE RIMETTERE LA CAPOCCIONI DOPO CHE E’ STATA SFIDUCIATA DA UN INTERO TERRITORIO Roma – Giulia Tempesta e Riccardo Corbucci hanno rilasciato... L'articolo Tempesta-Corbucci (PD): III Municipio, Raggi interessata solo alle elezioni su Roma Daily News.

Roma - approvAta mozione di sfiducia nel Municipio III : decade la giunta M5S : Il Codacons: 'Il Comune si prepari' 21 febbraio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » I droni protagonisti a Roma, nel mondo mercato da 6 miliardi di dollari 21 febbraio 2018 Nessun commento Leggi Tutto ...

Marchionne (III Municipio) : sfiduciAta la Capoccioni - ora parola ai cittadini : Marchionne: III Municipio, finalmente sfiduciata la Capoccioni ora la parola spetta ai cittadini Roma – Paolo Marchionne, Capogruppo del Partito Democratico in III Municipio,... L'articolo Marchionne (III Municipio): sfiduciata la Capoccioni, ora parola ai cittadini su Roma Daily News.

Roma - sfiduciAta la mini-sindaca : M5S perde il III Municipio : La donna del M5S, vicina alla candidata governatrice Roberta Lombardi, ha così perso il suo posto, mentre molti big della politica Romana assistevano. 'Loro vanno a casa, noi restiamo qui dentro: ...

Roma - sfiduciAta presidente III Municipio : "Con 13 voti favorevoli e 12 contrari passa la mozione di sfiducia contro la Giunta grillina, Roberta Capoccioni non è più presidente del Municipio III. Per i cittadini di Montesacro finisce l'incubo ...

Personale Ata - III fascia 2018/21 : scelta istituti scolastici dal 14 marzo : Inizia il conto alla rovescia per tutto il Personale ATA (collaboratore scolastico, assistenti tecnici e amministratici, ecc.) che resta in attesa di compilare il modello D3 per la scelta delle scuole, dopo lo slittamento sulla validità delle graduatorie che saranno utilizzate per il triennio 2018/2020. Operazione preliminare è la compilazione dell’istanza. Infatti solo dopo aver completato e inoltrato correttamente la domanda di ...

XXIII GiornAta della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie : a Parma la manifestazione regionale - : Ore 12.00: diretta streaming del discorso di Luigi Ciotti da Foggia. Nel pomeriggio sono previsti, negli spazi del WoPa, grazie all'ospitalità offerta dall'Associazione, laboratori di approfondimento ...