ideegreen

: Astenosfera: significato e temperatura: Astenosfera, uno dei tanti strati interni della Terra sopra cui… - naturaeambiente : Astenosfera: significato e temperatura: Astenosfera, uno dei tanti strati interni della Terra sopra cui… -

(Di sabato 17 marzo 2018), uno dei tanti strati interni della Terra sopra cui non possiamo certo camminare ma non per questo non ce ne deve importare. In profondità, avvengono dei fenomeni che hanno delle forti conseguenze anche per noi e per tutte le creature che stanno sulla superficie del pianeta. (altro…)Idee Green.