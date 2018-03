Ascolti tv | 16 marzo Ottima chiusura per Sanremo Young e flop di Immaturi

Ascolti tv del 16 marzo 2018 : la finale di Sanremo Young sfiora il 20% di share : Ascolti Sanremo Young 2018: la finale vista da 4.277.000 telespettatori Quali sono gli Ascolti TV relativi alla giornata di ieri, venerdì 16 marzo 2018? Beh, dati Auditel di oggi alla mano sembra proprio che a festeggiare per i risultati ottenuti siano Antonella Clerici e tutto lo staff di Sanremo Young, il talent show di Rai1 […] L'articolo Ascolti tv del 16 marzo 2018: la finale di Sanremo Young sfiora il 20% di share proviene da Gossip ...

Ascolti TV | Venerdì 16 Marzo 2018. Sanremo Young chiude col 19.8% - Immaturi 9.7% : Antonella Clerici e Pippo Baudo Su Rai1 la finalissima di Sanremo Young ha conquistato 4.277.000 spettatori pari al 19.8% di share. Su Canale 5 il film Immaturi – Il Viaggio ha raccolto davanti al video 2.095.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 887.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Transporter 3 ha intrattenuto 1.781.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 il docufilm su Aldo Moro dal ...

Ascolti tv venerdì 16 marzo 2018 : prosegui la letturaAscolti tv venerdì 16 marzo 2018 pubblicato su TVBlog.it 17 marzo 2018 09:45.

Ascolti TV | Giovedì 15 marzo 2018. Domina Don Matteo (26.9%) - Lo Stagista Inaspettato 10.4%. Diretta Gol su TV8 al 5.9%. Celebrity MasterChef 2 parte solo dal 2.3%-2% : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.269.000 spettatori pari al 26.9% di share. Su Canale 5 Lo Stagista Inaspettato ha raccolto davanti al video 2.287.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Boss in Incognito ha interessato 1.421.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Insterstellar ha intrattenuto 1.346.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 La Leggenda degli Uomini Straordinari ha raccolto davanti al video 702.000 ...

Ascolti tv giovedì 15 marzo 2018 : Prime Time Don Matteo 11 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Boss in Incognito ha registrato .000 telespettatori, share %. Il film La leggenda degli uomini straordinari ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Il film Lo stagista inaspettato ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Il film Interstellar ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Quinta Colonna ha registrato ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs Boss in incognito vs Lo stagista inaspettato | Dati Auditel 15 marzo 2018 : Ascolti tv ieri, Giovedì 15 marzo. Davvero un’ampia scelta quella offerta ieri sera dai principali palinsesti del digitale terrestre. Cosa avete scelto tra le nuove puntate di Don Matteo 11 ed uno degli imperdibili film offerti sia dalla Rai, sia da Mediaset che dagli altri canali del Dtt? Boss in incognito avrà raggiunto un risultato di share soddisfacente? Scopriamolo in questo articolo dedicato ai Dati Auditel. Ascolti tv ieri, 15 ...

Ascolti TV | Mercoledì 14 marzo 2018. Cala Sanremo Young (14.6%) - La Bella e la Bestia 9.5%. Il Cacciatore parte dal 10.3% : Sanremo Young Su Rai1 Sanremo Young ha conquistato 3.210.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 La Bella e la Bestia ha raccolto davanti al video 2.177.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Rai2 Il Cacciatore ha interessato 2.483.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 2.251.000 spettatori (11.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.388.000 spettatori pari ad uno ...

Ascolti tv ieri - Sanremo Young vs Il Cacciatore | Dati Auditel 14 marzo 2018 : Come si sono evoluti gli Ascolti tv di ieri sera, mercoledì 14 marzo? Antonella Clerici ed il suo “Sanremo Young” avrà conquistato la maggior fetta di pubblico da casa o il romantico film de “La Bella e La Bestia”, trasmesso da Canale 5, non avrà avuto rivali? Ricordiamo che su Rai 2 partiva la nuova fiction Il Cacciatore, come sarà andata in termini di Ascolti e share? Scopriamolo, come sempre, assieme con tutti i Dati ...

Ascolti TV | Martedì 13 marzo 2018. Roma – Shakhtar Donetsk 19.3% - E’ Arrivata la Felicità 11.7%. DiMartedì 8.2% - CartaBianca 5.5% : Roma - Shakhtar Donetsk Su Rai1 E’ Arrivata la Felicità ha conquistato 2.821.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Roma – Shakhtar Donetsk ha raccolto davanti al video 5.243.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.919.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 ha ...

Ascolti tv ieri - È arrivata la felicità vs Roma – Shakhtar Donetsk | Dati Auditel 13 marzo 2018 : Come sono anDati gli Ascolti tv del martedì appena trascorso? Le vicissitudini di Orlando e Angelica, protagonisti di ‘È arrivata la felicità‘ su Rai 1 avranno avuto la meglio sulla partita di Champions League (Roma vs Shakthar) offerta da Canale 5? O ci saranno state sorprese in tema di share? Non ci resta che scoprirlo grazie a tutti i Dati Auditel di ieri, 13 marzo 2018. Ascolti tv ieri, 13 marzo RAI 1. Cambi di acconciatura nella ...