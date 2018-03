Aria di playoff nel derby di Morbegno tra Olympic e Cosio Valtellino

giornaledisondrio

: Niente da fare per l'Mgm 2000 - ilCentroValle : Niente da fare per l'Mgm 2000 - DolomitiVolley : Inizia a spirare aria di playoff al PalaTrento... #volley #Trento #Trentino #Volley #pallavolo… -

(Di sabato 17 marzo 2018) Una partita che mette in palio punti, ildi domenica in Prima categoria alle ore 14,30. Assenti per squalifica Nella squadra di casa Lombella espulso domenica scorsa a Civate. Oltre a ...