Archeologia | Sardegna | il complesso archeologico di Pranu Muttedu VIDEO

(Di sabato 17 marzo 2018) Nel, un’estesa piattaforma arenacea e scistosa del Gerrei, si trova una delle più suggestive e importanti aree archeologiche dellapreistorica. Si trattava probabilmente di un’area sacra, in parte destinata al culto degli antenati, come sembra suggerire la presenza di tombe monumentali, e in parte dedicata a riti e cerimonie di altro tipo. Le sepolture megalitiche del tipo a circolo sono attorniate da fitti raggruppamenti di menhir, la concentrazione più cospicua in. Sono inoltre presenti tombe del tipo a domus de janas (“casa delle fate” o “casa delle streghe”) finemente lavorate. I sepolcri più caratteristici, costruiti in arenaria locale, sono formati da due/tre anelli concentrici di pietre. Al centro – spiega il MiBACT – è posta la camera funeraria, formata da grandi blocchi, alla quale si accede tramite un corridoio formato da ...