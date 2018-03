Archeologia | Iraq | missione italiana scopre porto del III millennio a C

meteoweb.eu

: Archeologia. Il primo scavo di un porto del 3° millennio in Iraq ad opera della Missione… - ArteMagazine : Archeologia. Il primo scavo di un porto del 3° millennio in Iraq ad opera della Missione… -

(Di sabato 17 marzo 2018) In arabo la parola “MARSA (هرسى)” riprende il termine sumerico MAR.SA, che indicava la struttura che amministrava ile tutte le attività ad esso connesse. Pur nota dalle fonti cuneiformi, questo tipo di struttura è stata solo a volte individuata dalle satellitari ma a tutt’oggi mai scavata. Gli archeologi della Sapienza sono i primi ad affrontate lo scavo di unSumerico risalente al 3°a.C.: questa scoperta consentirà di scrivere un nuovo capitolo della storia della Mesopotamia e della sua civiltà, nata dalle acque del Tigri e dell’Eufrate, superando l’immaginario comune che identifica le antiche città mesopotamiche solamente come realtà circondate da distese di campi di cerali e irrigati da canali artificiali. Sta diventando sempre più evidente quanto fosse importante per la città antica della Mesopotamia meridionale la realtà ambientale ...