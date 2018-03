Anziana uccisa in agguato in strada a Bitonto | presi i presunti killer

Anziana uccisa durante rapina - aggredito operatore televisivo davanti Questura : Un operatore televisivo è stato aggredito stamane a Reggio Calabria, davanti alla Questura , dove i giornalisti erano in attesa dell'uscita delle tre persone arrestate per l'omicidio di una donna di 88 ...

Anziana uccisa a Perugia - arresto figlio : ANSA, - Perugia , 12 MAR - E' stato arrestato in flagranza per omicidio volontario il sessantenne di Perugia che aveva chiamato i carabinieri dicendo di avere ucciso la madre, 80 anni, in casa. L'uomo ...

Torino - Anziana uccisa da pirata strada : 13.46 Un' anziana donna è stata investita e trascinata per centinaia di metri da un'auto a Torino , ed è morta. L'investitore sarebbe fuggito ed è ricercato dalla Polizia municipale. L'incidente si è verificato in corso Moncalieri, lungo il Po. Un tratto è stato chiuso.

Anziana uccisa : Minniti - è inaccettabile : BARI, 2 GEN - "Quello che è avvenuto a Bitonto è inaccettabile ". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti , al termine del Comitato per l'Ordine e la sicurezza convocato d'urgenza in ...

Anziana donna uccisa usata come scudo : 11.44 La Anziana donna uccisa a Bitonto (BA), perchè si è trovata per caso al centro di una sparatoria, sarebbe stata usata come scudo dall'obiettivo dei sicari, probabilmente un giovane di 20 anni, rimasto ferito. Il ferito avrebbe precedenti penali. Sembrerebbe inoltre che la donna, contrariamente a quanto si era saputo in un primo momento,sarebbe stata raggiunta da più colpi di arma da fuoco.