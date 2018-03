: La Juve frena, 0-0 al “Mazza”, la SPAL tiene aperto il campionato! - - MondoSportivoIT : La Juve frena, 0-0 al “Mazza”, la SPAL tiene aperto il campionato! - - CybFeed : #Anticipo Serie A, Spal-Juventus 0-0 - Diego31883 : Serie A - L'anticipo: #SpalJuventus 0-0 Occasionissima per il #Napoli che battendo il #Genoa può riportarsi a -2! -

Si ferma a 12 la striscia di vittorie di fila della Juve, che non va oltre lo 0-0 a Ferrara contro la. Inizio gagliardo dei ferraresi che tengono alta il pressinge e la Juve fatica I bianconeri, non brillantissimi, si fanno vedere solo con una punizione dal limite di Dybala,alta (45').Nel 2° tempo la Juve prova ad aumentare i giri: occasioni per Douglas Costa (tiro a giro respinto da Meret al 50'), Dybala (sinistro fuori, 55') e Mandzukic (di testa a lato, 81'). Ma alla fine regge il bunker della,Juve fermata:è 0-0(Di sabato 17 marzo 2018)