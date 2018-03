Anna Tatangelo e Gigi D' Alessio Il secondo figlio non arrivato è la causa dell' addio?

Anna Tatangelo E GIGI D'ALESSIO/ Acque ancora agitate? Spunta una “fan fedele e affettuosissima” : ANNA TATANGELO e GIGI D'ALESSIO, Acque ancora agitate? Spunta una “fan fedele e affettuosissima”. A riportare la voce è Dagospia. Le ultime notizie...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 16:50:00 GMT)

La figlia di Gigi D’Alessio contro la Tatangelo : Anna è un diavolo! : Ilaria D’Alessio, la figlia di Gigi D’Alessio, dopo le dichiarazioni rilasciate da Anna Tatangelo nelle quali getta fango sul padre, si scaglia contro la cantante laziale e svela la sua verità. Una verità sconvolgente. Ecco le dure parole che hanno il peso di un macigno! Ilaria D’Alessio spara a zero contro Anna Tatangelo! E’ accaduto tutto come un fulmine a ciel sereno. La notizia impazza su tutte le ...

La rinascita di Anna Tatangelo e altre storie : Torna l’appuntamento del weekend con le storie più lette della settimana appena trascorsa. Dalla nuova coppia Magnini-Palmas, alla «benedizione» da parte della regina Elisabetta II del matrimonio tra il nipote Harry e Meghan Markle (una semplice firma, in realtà), fino al compleanno di Alberto di Monaco, che ha appena spento 60 candeline. Tutto quello che, forse, avete perso. Elena Santarelli e la malattia del figlio Giacomo: «Affronta le ...

Celebrity Masterchef Italia 2/ Barbara Alberti eliminata - Anna Tatangelo ci vede lungo : "Lei è la più rock!" : Celebrity Masterchef Italia 2: eliminati Laura Barriales, Umberto Guidoni e Barbara Alberti dopo la prima puntata. La Alberti, per il pubblico, è la vincitrice morale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:49:00 GMT)

La figlia di Gigi D’Alessio contro Anna Tatangelo : Ilaria D’Alessio, la figlia di Gigi si è molto innervosita per l’ intervista rilasciata da Anna Tatangelo al settimanale “Vanity Fair” nella quale conferma l’addio al cantante. E Ilaria si è sfogata su Instagram. “L’ennesimo articolo da leggere con l’ennesima ca….e da buttar giù .Un ‘bel rapporto’ con lei non c’è mai stato, più passavano gli anni e più mi rendevo conto che questa ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio/ Mattino 5 : "L'intervista? Solo un grido di aiuto" : Dalla voglia di maternità al matrimonio, Anna Tatangelo ha mollato gli ormeggi ma le polemiche non mancano, Gigi D'Alessio prenderà le sue parti? Ecco i dettagli(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 10:14:00 GMT)

Ilaria D'Alessio contro Anna Tatangelo : 'Un diavolo ha partorito un angelo' : Il post che la figlia del cantante partenopeo Gigi D'Alessio ha condiviso su Instagram è stato rimosso dopo poche ore dal social, poiché non rispettoso delle regole della comunità. Ilaria D'Alessio dopo avere letto l'intervista che Anna Tatangelo ha rilasciato a 'Vanity fair', ha espresso tutta la sua rabbia sul social. Ricordiamo che Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio stavano insieme dal 2006. Il cantante per lei aveva lasciato la moglie da cui ...

Tris di eliminati in Celebrity Masterchef 2 : Anna Tatangelo si salva a suon di paccheri e involtini : Tris di eliminati in Celebrity Masterchef 2 che chiude la prima puntata a colpi di aste e di funghi mettendo fine al percorso, troppo breve, di una delle più divertenti star della prima puntata, Barbara Alberti. Le sue battute, i suoi aneddoti e le sue metafore hanno saputo riempire la cucina del cooking show regalando al pubblico la verve che il programma aveva un po' perso nella sua versione nip. Barbara Alberti, Laura Barriales e Umberto ...

