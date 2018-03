Anna Rosa | uccisa a 84 anni per errore a Bitonto | arrestati i sette presunti killer

Bitonto. Omicidio di Anna Rosa Tarantino : arrestati i due killer : Sono stati arrestati i presunti responsabili dell’Omicidio di Anna Rosa Tarantino, 84 anni, uccisa per errore nelle vie del centro

Pietro Tartaglione/ Rosa Perrotta coinvolta nel cAnnagate? Non sopporta odore del fumo (Isola dei Famosi 2018) : Pietro Tartaglione tira fuori le unghie per difendere la fidanzata Rosa Perrotta, al centro di diverse contestazioni di altri concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:08:00 GMT)

Asti. Crolla balcone in via dell’Ospedale morta RosAnna Giumento : Incidente mortale ad Asti in via dell’Ospedale. Una donna di 51 anni è stata travolta e uccisa dal crollo del

Isola - Eva fa i nomi delle persone coinvolte nel "cAnnagate" : "Fumavano Francesco - Marco - Paola e Rosa" : Poco prima della diretta dell' Isola dei Famosi di ieri sera, Striscia la Notizia è tornata sul 'cannagate' e ha mandato in onda il filmato integrale della confessione di Eva Henger. Il filmato in ...

LA SIGNORA DELLA PELLICCETTA/ RosAnna Magliulo - gaffe a Pomeriggio 5 : scambia Pappalardo per Pino Daniele : La SIGNORA DELLA PELLICCETTA, Rosanna Magliulo, torna ospite di Barbara D'Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Dal video virale alle ospitate agli eventi(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Brillano Stefano La Rosa e GiovAnna Epis alla Maratona di Siviglia : Una trasferta spagnola che per entrambi arriva al traguardo con il primato personale. Domenica alla Maratona di Siviglia Stefano La Rosa e Giovanna Epis centrano il miglior crono in carriera sui 42,...

CAnna-gate - Striscia rilancia : "Ecco la clamorosa testimonianza" : Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) va in onda la clamorosa testimonianza sul “Canna-gate” che gli inviati Max Laudadio e Valerio Staffelli hanno fatto ascoltare ad Alessia Marcuzzi...